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ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:02:00+03:00
2025-07-21T00:02:00+03:00
2025-07-21T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву