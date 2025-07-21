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В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА - РИА Новости, 21.07.2025
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА
Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:51:00+03:00
2025-07-21T21:51:00+03:00
2025-07-21T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части", - написал он в своем Telegram-канале. Балицкий уточнил, что в детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Пострадавших нет – ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части. Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА
Балицкий: на территорию детского сада в Бердянске упали осколки дрона ВСУ