https://ria.ru/20250721/berdjansk-2030505123.html

В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА

В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА - РИА Новости, 21.07.2025

В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА

Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:51:00+03:00

2025-07-21T21:51:00+03:00

2025-07-21T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части", - написал он в своем Telegram-канале. Балицкий уточнил, что в детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Пострадавших нет – ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части. Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, евгений балицкий