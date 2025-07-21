Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/berdjansk-2030505123.html
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА - РИА Новости, 21.07.2025
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА
Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:51:00+03:00
2025-07-21T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части", - написал он в своем Telegram-канале. Балицкий уточнил, что в детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Пострадавших нет – ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части. Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Бердянске на территорию детского сада упали осколки украинского БПЛА

Балицкий: на территорию детского сада в Бердянске упали осколки дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Осколки украинского БПЛА упали на территории детского сада и пожарной части в Бердянске, никто не пострадал, дети эвакуированы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что в детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Пострадавших нет – ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части.
Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
29 апреля, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала