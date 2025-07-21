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Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора

Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора - РИА Новости, 21.07.2025

Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора

Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций", сообщает пресс-служба оператора.По итогам аудита, уровень соответствия безопасности платформы составил 0,92, что соответствует пятому (наивысшему) уровню защиты информации, говорится в пресс-релизе.Beeline Cloud соответствует усиленному уровню защиты (первый уровень) по ГОСТ Р 57580.1-2017, что подтверждает надежность платформы для обработки критически важных данных, включая данные финансовых операций. Среди ключевых сервисов, прошедших аудит: облачные вычисления (IaaS, PaaS, SaaS), контейнерные решения, платформы данных, сервисы информационной безопасности и корпоративные приложения."Мы понимаем, насколько строги требования финансового сектора, и не просто соответствуем им, а постоянно повышаем уровень защиты. Повышение оценки с четвертого уровня соответствия до пятого подтверждает, что наши инвестиции в безопасность и технологии оправданы", — отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии, вымпелком, beeline cloud, мобильная связь