https://ria.ru/20250721/beeline-2029972895.html
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора - РИА Новости, 21.07.2025
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора
Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:00:00+03:00
2025-07-21T10:00:00+03:00
2025-07-21T10:00:00+03:00
билайн
технологии
вымпелком
beeline cloud
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций", сообщает пресс-служба оператора.По итогам аудита, уровень соответствия безопасности платформы составил 0,92, что соответствует пятому (наивысшему) уровню защиты информации, говорится в пресс-релизе.Beeline Cloud соответствует усиленному уровню защиты (первый уровень) по ГОСТ Р 57580.1-2017, что подтверждает надежность платформы для обработки критически важных данных, включая данные финансовых операций. Среди ключевых сервисов, прошедших аудит: облачные вычисления (IaaS, PaaS, SaaS), контейнерные решения, платформы данных, сервисы информационной безопасности и корпоративные приложения."Мы понимаем, насколько строги требования финансового сектора, и не просто соответствуем им, а постоянно повышаем уровень защиты. Повышение оценки с четвертого уровня соответствия до пятого подтверждает, что наши инвестиции в безопасность и технологии оправданы", — отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_68667997f6ab8cd80161f33f413e4662.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, технологии, вымпелком, beeline cloud, мобильная связь
Билайн, Технологии, ВымпелКом, beeline cloud, мобильная связь
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора
Платформу Beeline Cloud оценили по госстандарту безопасности для финсектора
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций", сообщает пресс-служба оператора.
По итогам аудита, уровень соответствия безопасности платформы составил 0,92, что соответствует пятому (наивысшему) уровню защиты информации, говорится в пресс-релизе.
Beeline Cloud соответствует усиленному уровню защиты (первый уровень) по ГОСТ Р 57580.1-2017, что подтверждает надежность платформы для обработки критически важных данных, включая данные финансовых операций. Среди ключевых сервисов, прошедших аудит: облачные вычисления (IaaS, PaaS, SaaS), контейнерные решения, платформы данных, сервисы информационной безопасности и корпоративные приложения.
"Мы понимаем, насколько строги требования финансового сектора, и не просто соответствуем им, а постоянно повышаем уровень защиты. Повышение оценки с четвертого уровня соответствия до пятого подтверждает, что наши инвестиции в безопасность и технологии оправданы", — отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.