Рейтинг@Mail.ru
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/beeline-2029972895.html
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора - РИА Новости, 21.07.2025
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора
Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:00:00+03:00
2025-07-21T10:00:00+03:00
билайн
технологии
вымпелком
beeline cloud
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций", сообщает пресс-служба оператора.По итогам аудита, уровень соответствия безопасности платформы составил 0,92, что соответствует пятому (наивысшему) уровню защиты информации, говорится в пресс-релизе.Beeline Cloud соответствует усиленному уровню защиты (первый уровень) по ГОСТ Р 57580.1-2017, что подтверждает надежность платформы для обработки критически важных данных, включая данные финансовых операций. Среди ключевых сервисов, прошедших аудит: облачные вычисления (IaaS, PaaS, SaaS), контейнерные решения, платформы данных, сервисы информационной безопасности и корпоративные приложения."Мы понимаем, насколько строги требования финансового сектора, и не просто соответствуем им, а постоянно повышаем уровень защиты. Повышение оценки с четвертого уровня соответствия до пятого подтверждает, что наши инвестиции в безопасность и технологии оправданы", — отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_68667997f6ab8cd80161f33f413e4662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, технологии, вымпелком, beeline cloud, мобильная связь
Билайн, Технологии, ВымпелКом, beeline cloud, мобильная связь
Beeline Cloud прошел оценку по госстандарту безопасности для финсектора

Платформу Beeline Cloud оценили по госстандарту безопасности для финсектора

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : beeline cloud
beeline cloud . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Облачная платформа Beeline Cloud успешно прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций", сообщает пресс-служба оператора.
По итогам аудита, уровень соответствия безопасности платформы составил 0,92, что соответствует пятому (наивысшему) уровню защиты информации, говорится в пресс-релизе.
Beeline Cloud соответствует усиленному уровню защиты (первый уровень) по ГОСТ Р 57580.1-2017, что подтверждает надежность платформы для обработки критически важных данных, включая данные финансовых операций. Среди ключевых сервисов, прошедших аудит: облачные вычисления (IaaS, PaaS, SaaS), контейнерные решения, платформы данных, сервисы информационной безопасности и корпоративные приложения.
"Мы понимаем, насколько строги требования финансового сектора, и не просто соответствуем им, а постоянно повышаем уровень защиты. Повышение оценки с четвертого уровня соответствия до пятого подтверждает, что наши инвестиции в безопасность и технологии оправданы", — отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.
 
БилайнТехнологииВымпелКомbeeline cloudмобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала