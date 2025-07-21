https://ria.ru/20250721/barnaul-2030427863.html

Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле

Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле - РИА Новости, 21.07.2025

Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле

Перебои с мобильным интернетом в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, сообщили в оперативном штабе Алтайском крае. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:22:00+03:00

2025-07-21T15:22:00+03:00

2025-07-21T15:22:00+03:00

барнаул

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БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Перебои с мобильным интернетом в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, сообщили в оперативном штабе Алтайском крае. "Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах", - сообщили в оперштабе. Отмечается, что в Барнауле реализуются мероприятия по общему повышению режима информационной безопасности. "Эти мероприятия проводятся для недопущения потенциальных провокаций с задействованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с использованием технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях… Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городов края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика", - подчеркнули в оперштабе. Власти подчеркнули, что меры также позволят уменьшить количество одновременно находящихся уязвимых устройств в сети.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029675179.html

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барнаул

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барнаул, алтайский край, общество