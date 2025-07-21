https://ria.ru/20250721/bangladesh-2030409177.html

Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа

Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа - РИА Новости, 21.07.2025

Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа

Не менее 19 человек погибли при крушении самолета в столице Бангладеш, число пострадавших составляет от 100 до 150 человек, сообщает издание Daily Star со... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:22:00+03:00

2025-07-21T14:22:00+03:00

2025-07-21T14:22:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 19 человек погибли при крушении самолета в столице Бангладеш, число пострадавших составляет от 100 до 150 человек, сообщает издание Daily Star со ссылкой на представителей властей. "В результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории кампуса колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек", - сообщил изданию пресс-секретарь пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш Шахджахан Шикдер. В свою очередь специальный помощник главного советника министерства здравоохранения Сайедур Рахман сообщил о 16 погибших. Он отметил, что в результате крушения самолета "пострадали от 100 до 150 человек". "Пилот самолёта, лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, находится в отделении интенсивной терапии Объединённого военного госпиталя", - добавил Рахман. Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в столице страны в понедельник днем через несколько минут после вылета с аэродрома. Самолет упал на территорию кампуса школы и колледжа Milestone в районе Уттара города Дакка буквально через несколько минут после того, как там прекратились занятия. После крушения самолет загорелся. Причины катастрофы пока не обнародованы. Власти Бангладеш объявили во вторник, 22 июля однодневный государственный траур в связи с гибелью людей в результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории школы и колледжа в Дакке.

https://ria.ru/20250720/passazhir-2030274971.html

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в мире, бангладеш, дакка (город)