Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/bangladesh-2030409177.html
Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа
Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа - РИА Новости, 21.07.2025
Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа
Не менее 19 человек погибли при крушении самолета в столице Бангладеш, число пострадавших составляет от 100 до 150 человек, сообщает издание Daily Star со... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:22:00+03:00
2025-07-21T14:22:00+03:00
в мире
бангладеш
дакка (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030409595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39f1a6a249142b400ff136a28529788f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 19 человек погибли при крушении самолета в столице Бангладеш, число пострадавших составляет от 100 до 150 человек, сообщает издание Daily Star со ссылкой на представителей властей. "В результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории кампуса колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек", - сообщил изданию пресс-секретарь пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш Шахджахан Шикдер. В свою очередь специальный помощник главного советника министерства здравоохранения Сайедур Рахман сообщил о 16 погибших. Он отметил, что в результате крушения самолета "пострадали от 100 до 150 человек". "Пилот самолёта, лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, находится в отделении интенсивной терапии Объединённого военного госпиталя", - добавил Рахман. Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в столице страны в понедельник днем через несколько минут после вылета с аэродрома. Самолет упал на территорию кампуса школы и колледжа Milestone в районе Уттара города Дакка буквально через несколько минут после того, как там прекратились занятия. После крушения самолет загорелся. Причины катастрофы пока не обнародованы. Власти Бангладеш объявили во вторник, 22 июля однодневный государственный траур в связи с гибелью людей в результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории школы и колледжа в Дакке.
https://ria.ru/20250720/passazhir-2030274971.html
https://ria.ru/20250716/boeing-2029580719.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030409595_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_c4fcf4abac934c9d5ddbfbaea4932751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Дакка (город)
Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа

Daily Star: при крушении самолета в Дакке погибли не менее 19 человек

© Getty Images / Drik / Abdul GoniВоеннослужащие и пожарные на месте крушения учебного самолета ВВС Бангладеш на территории колледжа в Дакке
Военнослужащие и пожарные на месте крушения учебного самолета ВВС Бангладеш на территории колледжа в Дакке - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Drik / Abdul Goni
Военнослужащие и пожарные на месте крушения учебного самолета ВВС Бангладеш на территории колледжа в Дакке
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 19 человек погибли при крушении самолета в столице Бангладеш, число пострадавших составляет от 100 до 150 человек, сообщает издание Daily Star со ссылкой на представителей властей.
"В результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории кампуса колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек", - сообщил изданию пресс-секретарь пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш Шахджахан Шикдер.
В свою очередь специальный помощник главного советника министерства здравоохранения Сайедур Рахман сообщил о 16 погибших. Он отметил, что в результате крушения самолета "пострадали от 100 до 150 человек".
На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем состоянии
20 июля, 15:45
"Пилот самолёта, лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, находится в отделении интенсивной терапии Объединённого военного госпиталя", - добавил Рахман.
Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в столице страны в понедельник днем через несколько минут после вылета с аэродрома. Самолет упал на территорию кампуса школы и колледжа Milestone в районе Уттара города Дакка буквально через несколько минут после того, как там прекратились занятия. После крушения самолет загорелся. Причины катастрофы пока не обнародованы.
Власти Бангладеш объявили во вторник, 22 июля однодневный государственный траур в связи с гибелью людей в результате крушения самолета ВВС Бангладеш на территории школы и колледжа в Дакке.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения
16 июля, 23:23
 
В миреБангладешДакка (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала