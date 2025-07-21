https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030432429.html
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море - РИА Новости, 21.07.2025
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море
Муниципалитет турецкой курортной Антальи заявил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:49:00+03:00
2025-07-21T15:49:00+03:00
2025-07-21T15:51:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Муниципалитет турецкой курортной Антальи заявил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ. Отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина. "Жалоб от туристической индустрии не поступало. Но мы видели сообщения в СМИ, они изучаются", - заявили в муниципалитете. РИА Новости отправил запрос в минздрав Турции по этой теме.
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море
Муниципалитет Антальи заявил, что не получал жалоб о бактерии Vibrio в море