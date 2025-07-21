Рейтинг@Mail.ru
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 21.07.2025 (обновлено: 15:51 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030432429.html
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море - РИА Новости, 21.07.2025
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море
Муниципалитет турецкой курортной Антальи заявил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:49:00+03:00
2025-07-21T15:51:00+03:00
анталья (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116708/72/1167087233_103:0:1897:1009_1920x0_80_0_0_60b861d49f9d9844f085036e906f6340.jpg
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Муниципалитет турецкой курортной Антальи заявил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ. Отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина. "Жалоб от туристической индустрии не поступало. Но мы видели сообщения в СМИ, они изучаются", - заявили в муниципалитете. РИА Новости отправил запрос в минздрав Турции по этой теме.
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030427136.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116708/72/1167087233_328:0:1673:1009_1920x0_80_0_0_6e15dd4293189f781f2616870e5ca897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
Власти Антальи заявили, что не получали жалоб об опасной бактерии в море

Муниципалитет Антальи заявил, что не получал жалоб о бактерии Vibrio в море

© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Муниципалитет турецкой курортной Антальи заявил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ.
Отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина.
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции
Вчера, 15:29
"Жалоб от туристической индустрии не поступало. Но мы видели сообщения в СМИ, они изучаются", - заявили в муниципалитете.
РИА Новости отправил запрос в минздрав Турции по этой теме.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Вчера, 15:20
 
Анталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала