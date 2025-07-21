https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции
Распространение бактерий рода Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:29:00+03:00
2025-07-21T15:29:00+03:00
2025-07-21T15:29:00+03:00
турция
средиземное море
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение бактерий рода Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора на фоне сообщений турецких СМИ. В понедельник турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. "В связи с появлением информации в СМИ со ссылкой на заявления турецких врачей о том, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, Роспотребнадзор информирует: распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской. Изменение климата способствует расширению ареала их обитания, в том числе в Средиземноморском регионе", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц. "Как правило, заболеваемость носит спорадический характер. Кроме того, контакт с водой, содержащей возбудитель, может привести к инфекциям органов дыхания, например, к отиту. Бактерии Vibrio vulnificus могут проникать в организм через поврежденные кожные покровы ... Случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности во время отдыха за рубежом следует избегать употребления сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, и тщательно готовить морепродукты. Если есть открытые раны, недавний пирсинг или порезы, важно избегать купания в солоноватой или соленой воде или накрывать пораженный участок водонепроницаемой повязкой. А в случае, если такой контакт все-таки случился - необходимо промыть пораженный участок тела раствором антисептика. В ведомстве также рекомендовали следить за чистотой рук, использовать антисептики, пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать употребления льда, приготовленного из некипяченой воды, избегать контактов с людьми с признаками инфекций. "В случае ухудшения состояния здоровья, в том числе при возвращении из-за рубежа, не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь к врачу, обязательно сообщив ему о стране пребывания", - отметили там.
https://ria.ru/20250522/parazit-2018506789.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, средиземное море, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Турция, Средиземное море, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции
Роспотребнадзор: распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение бактерий рода Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора на фоне сообщений турецких СМИ.
В понедельник турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции
призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру.
"В связи с появлением информации в СМИ со ссылкой на заявления турецких врачей о том, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей
обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, Роспотребнадзор
информирует: распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской. Изменение климата способствует расширению ареала их обитания, в том числе в Средиземноморском регионе", - рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
"Как правило, заболеваемость носит спорадический характер. Кроме того, контакт с водой, содержащей возбудитель, может привести к инфекциям органов дыхания, например, к отиту. Бактерии Vibrio vulnificus могут проникать в организм через поврежденные кожные покровы ... Случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими", - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности во время отдыха за рубежом следует избегать употребления сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, и тщательно готовить морепродукты. Если есть открытые раны, недавний пирсинг или порезы, важно избегать купания в солоноватой или соленой воде или накрывать пораженный участок водонепроницаемой повязкой. А в случае, если такой контакт все-таки случился - необходимо промыть пораженный участок тела раствором антисептика.
В ведомстве также рекомендовали следить за чистотой рук, использовать антисептики, пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать употребления льда, приготовленного из некипяченой воды, избегать контактов с людьми с признаками инфекций.
"В случае ухудшения состояния здоровья, в том числе при возвращении из-за рубежа, не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь к врачу, обязательно сообщив ему о стране пребывания", - отметили там.