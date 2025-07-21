Рейтинг@Mail.ru
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 21.07.2025 (обновлено: 15:32 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030427136.html
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве - РИА Новости, 21.07.2025
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:20:00+03:00
2025-07-21T15:32:00+03:00
турция
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_5d30872003e3092552964ca8181060ed.jpg
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики.В понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявление специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина сообщила, что отдыхающим на море в Турции следует быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Муниципалитет турецкой курортной Антальи ранее сообщил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ."Мы изучили данный вопрос. Никаких жалоб от туристов, в том числе российских, не поступало", - сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_f641111f76543fb58b5a116e7a6766b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анталья (провинция), в мире
Турция, Анталья (провинция), В мире
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве

Минздрав не получал жалоб от россиян на заражение опасной бактерией в Турции

© Depositphotos.com / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Depositphotos.com / mikdam
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
В понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявление специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина сообщила, что отдыхающим на море в Турции следует быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Муниципалитет турецкой курортной Антальи ранее сообщил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ.
"Мы изучили данный вопрос. Никаких жалоб от туристов, в том числе российских, не поступало", - сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасной бактерии в Турции
Вчера, 15:29
 
ТурцияАнталья (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала