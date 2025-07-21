https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030427136.html
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве - РИА Новости, 21.07.2025
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:20:00+03:00
2025-07-21T15:20:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики.В понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявление специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина сообщила, что отдыхающим на море в Турции следует быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Муниципалитет турецкой курортной Антальи ранее сообщил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ."Мы изучили данный вопрос. Никаких жалоб от туристов, в том числе российских, не поступало", - сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
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турция, анталья (провинция), в мире
Турция, Анталья (провинция), В мире
Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве
Минздрав не получал жалоб от россиян на заражение опасной бактерией в Турции