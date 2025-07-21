https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030427136.html

Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве

Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве - РИА Новости, 21.07.2025

Россияне не жаловались на заражение бактерией в Турции, заявили в Минздраве

Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:20:00+03:00

2025-07-21T15:20:00+03:00

2025-07-21T15:32:00+03:00

турция

анталья (провинция)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_5d30872003e3092552964ca8181060ed.jpg

АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве республики.В понедельник газета Milliyet со ссылкой на заявление специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина сообщила, что отдыхающим на море в Турции следует быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Муниципалитет турецкой курортной Антальи ранее сообщил РИА Новости, что не получал жалоб от туриндустрии по заражению бактерией Vibriо у туристов, но намерен изучить сообщения СМИ."Мы изучили данный вопрос. Никаких жалоб от туристов, в том числе российских, не поступало", - сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анталья (провинция), в мире