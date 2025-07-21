https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030345160.html
Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии
Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии - РИА Новости, 21.07.2025
Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии
Отдыхающим на море в Турции грозит холера из-за заражения опасной бактерией, пишет газета Milliyet. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:50:00+03:00
2025-07-21T08:50:00+03:00
2025-07-21T11:30:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Отдыхающим на море в Турции грозит холера из-за заражения опасной бактерией, пишет газета Milliyet. По информации издания, недавно на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. "Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", — заявил газете специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктор Угур Аферин.По его словам, особенно опасно, когда морская вода попадает в открытые раны. Бактерия Vibrio vulnificus при контакте с кожей может вызывать смертельную инфекцию, например некротизирующий фасциит, из-за чего ее называют плотоядной бактерией. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, в том числе через сырые устрицы, она вызывает боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку. "У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис", — отметил Аферин. Он обратил внимание и на то, что длительное пребывание в мокрых купальниках провоцирует инфекции мочевыводящих путей, особенно у женщин.Специалисты также предупреждают о бактериях, с которыми можно столкнуться в бассейнах, — ротавирусе, гепатите А, сальмонелле, кишечной палочке и других. По мнению врачей, детей не следует купать в море до четырех месяцев, а в бассейне — до шести.
https://ria.ru/20250522/parazit-2018506789.html
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турция, средиземное море, в мире
Турция, Средиземное море, В мире
Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии
Отдыхающих на море в Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости.
Отдыхающим на море в Турции грозит холера из-за заражения опасной бактерией, пишет газета Milliyet
.
По информации издания, недавно на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.
"Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи заболевания холерой в Турции
редки, риск не равен нулю", — заявил газете специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктор Угур Аферин.
По его словам, особенно опасно, когда морская вода попадает в открытые раны. Бактерия Vibrio vulnificus при контакте с кожей может вызывать смертельную инфекцию, например некротизирующий фасциит, из-за чего ее называют плотоядной бактерией. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, в том числе через сырые устрицы, она вызывает боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку.
"У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис", — отметил Аферин.
Он обратил внимание и на то, что длительное пребывание в мокрых купальниках провоцирует инфекции мочевыводящих путей, особенно у женщин.
Специалисты также предупреждают о бактериях, с которыми можно столкнуться в бассейнах, — ротавирусе, гепатите А, сальмонелле, кишечной палочке и других. По мнению врачей, детей не следует купать в море до четырех месяцев, а в бассейне — до шести.