https://ria.ru/20250721/avtomobil-2030465511.html

ВСС рассказал о выплатах по каско на фоне бушующей непогоды

ВСС рассказал о выплатах по каско на фоне бушующей непогоды - РИА Новости, 21.07.2025

ВСС рассказал о выплатах по каско на фоне бушующей непогоды

Владельцы поврежденных из-за непогоды автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при их наличии, но условия и перечень покрываемых... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:45:00+03:00

2025-07-21T17:45:00+03:00

2025-07-21T18:11:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

росгосстрах

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владельцы поврежденных из-за непогоды автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при их наличии, но условия и перечень покрываемых страховых рисков по таким договорам устанавливаются страховой компанией индивидуально и не всегда признаются страховыми, напомнили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) и ПАО СК "Росгосстрах".Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года. За период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) 30,8 миллиметра осадков, в Коньково - 39,4 миллиметра, на Варшавском шоссе - 57,3 миллиметра осадков"Владельцы поврежденных в результате непогоды автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров. Каско – это добровольный вид страхования, по которому условия страхования и перечень покрываемых страховых рисков устанавливаются каждой страховой компанией индивидуально и указываются в договоре страхования", - рассказали РИА Новости в ВСС.В подавляющем большинстве договоров каско стихийные бедствия входят в число страховых рисков, однако существуют договоры страхования мини каско, которые такие риски могут не включать, отметили в союзе. Так, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика, указали в союзе."Рассчитывать на возмещение ущерба, нанесенного водой, могут только автомобилисты, заблаговременно оформившие полис добровольного страхования — каско. Но и тут есть важные нюансы — далеко не все случаи повреждения автомобиля водой могут быть признаны страховыми событиями", - подтвердила РИА Новости также начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова.В страховании паводки и масштабные подтопления населенных пунктов, в том числе и после ливневых дождей, относятся к риску "стихийные бедствия". И для защиты от них необходимо, чтобы соответствующий риск входил в страховое покрытие, подчеркнула Юсова. "В продукты каско с полным покрытием (включая варианты с франшизой, рассрочкой платежа или доплатой второй половины премии только при наступлении страхового случая) риск "стихийные бедствия" включен. И, следовательно, повреждение машины водой во время паводка будет признано страховым случаем", - сказала она.Как она уточнила, в соответствии со стандартными условиями страхования по продукту "Росгосстраха" "РГС Авто "Защита" под риск "стихийное бедствие" попадают такие опасные природные явления как буря (шторм), цунами, тайфун, ураган, смерч, град, наводнение, паводок, ледоход, перемещение или просадка грунта, оползень, обвал, землетрясение, снежная лавина, камнепад, сель, вулканическое извержение, природный пожар, удар молнии.При этом большим спросом сейчас у автомобилистов пользуются более доступные по цене программы каско с неполным покрытием, отметила Юсова. "Такие программы могут не предусматривать риск "стихийное бедствие". Как следствие, страховщик не возмещает ущерб, а бремя восстановления автомобиля и все финансовые расходы ложатся на плечи водителя", - отмечает она.Характер повреждений автомобиля также является важным аспектом, от которого зависит признание события страховым, сказала Юсова. Например, риск "гидроудар" не входит в стандартные условия страхования каско, и, соответственно, оснований для выплаты у страховой компании не возникает. При гидроударе, как она пояснила, происходит выход из строя двигателя в результате попадания в него жидкости. "Случается это порой при попытках форсировать образовавшиеся водные преграды, передвигаться по затопленным улицам или завести находящуюся в воде машину", - сказала представитель Росгосстраха."Если же этот риск был добавлен в договор при его заключении, это соответствующим образом повлияет на решение о возмещении. А ведь объем выплаты по таким случаям может достигать 30-50% стоимости автомобиля, поскольку речь, как правило, идет о необходимости замены двигателя. Например, в прошлом году максимальная выплата по риску "гидроудар" составила 536,5 тыс. рублей. Такую сумму "Росгосстрах" возместил за ремонт Haval F7X 2023 года выпуска, принадлежащий страхователю из Татарстана", - отмечет Юсова.Повреждения при движении во время затопления такие как "гидроудар" часто становятся наиболее тяжелыми и дорогостоящими, сообщили РИА Новости в "Согазе". "Если автомобиль все же пострадал, категорически нельзя запускать двигатель и приступать к самостоятельному ремонту до осмотра. Владельцам с каско следует немедленно обратиться в свою страховую компанию", - отметили там.Тем, у кого каско нет, нужно зафиксировать обстоятельства с помощью фото или видео места, уровня воды, повреждений, состояния ливневой системы, провести независимую экспертизу и, при наличии оснований, пытаться взыскать ущерб с виновной организации (например, отвечающей за дорожную инфраструктуру) через суд, добавили в "Согазе".

https://ria.ru/20250721/dozhd-2030373839.html

https://ria.ru/20250721/magadan-2030341190.html

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общество, москва, татьяна позднякова, росгосстрах, следственный комитет россии (ск рф)