https://ria.ru/20250721/aviaotrasl-2030433400.html

Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений

Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений - РИА Новости, 21.07.2025

Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений

Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T15:56:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. "Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов... Авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию", - сообщили в министерстве. За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил. Чтобы их получить, необходимо обратится к представителю перевозчика в аэропорту. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250721/gp--2030400457.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)