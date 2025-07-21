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Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений
Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений - РИА Новости, 21.07.2025
Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений
Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:56:00+03:00
2025-07-21T15:56:00+03:00
2025-07-21T15:56:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. "Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов... Авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию", - сообщили в министерстве. За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил. Чтобы их получить, необходимо обратится к представителю перевозчика в аэропорту. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений
Минтранс: авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме