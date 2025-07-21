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Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 21.07.2025
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21:21 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ataka-2030503176.html
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 21.07.2025
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке
Облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подверглись хакерской атаке, в том числе из-за рубежа, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:21:00+03:00
2025-07-21T21:21:00+03:00
технологии
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подверглись хакерской атаке, в том числе из-за рубежа, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, говорится в сообщении компании. "Наш облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа. Из-за высокой нагрузки у части пользователей возникали перебои в работе сервиса", - сообщили в сети. Там отметили, что сделали все возможное, чтобы восстановить доступ как можно скорее. "Сейчас сайт и приложение снова работают в обычном режиме", - указали в компании.
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Технологии, Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке

Сайт и приложение "Вкусно и точка" подверглись хакерской атаке из-за рубежа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТерминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подверглись хакерской атаке, в том числе из-за рубежа, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, говорится в сообщении компании.
"Наш облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа. Из-за высокой нагрузки у части пользователей возникали перебои в работе сервиса", - сообщили в сети.
Там отметили, что сделали все возможное, чтобы восстановить доступ как можно скорее. "Сейчас сайт и приложение снова работают в обычном режиме", - указали в компании.
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ТехнологииРоссия"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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