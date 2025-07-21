https://ria.ru/20250721/ataka-2030503176.html
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 21.07.2025
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке
Облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подверглись хакерской атаке, в том числе из-за рубежа, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:21:00+03:00
2025-07-21T21:21:00+03:00
2025-07-21T21:21:00+03:00
технологии
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подверглись хакерской атаке, в том числе из-за рубежа, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, говорится в сообщении компании. "Наш облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа. Из-за высокой нагрузки у части пользователей возникали перебои в работе сервиса", - сообщили в сети. Там отметили, что сделали все возможное, чтобы восстановить доступ как можно скорее. "Сейчас сайт и приложение снова работают в обычном режиме", - указали в компании.
https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html
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технологии, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Технологии, Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Сайт и приложение "Вкусно — и точка" подверглись хакерской атаке
Сайт и приложение "Вкусно и точка" подверглись хакерской атаке из-за рубежа