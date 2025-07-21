https://ria.ru/20250721/ataka-2030354322.html

При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина

При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 21.07.2025

При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:43:00+03:00

2025-07-21T09:43:00+03:00

2025-07-21T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

ракитянский район

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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины