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При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 21.07.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:43:00+03:00
2025-07-21T09:43:00+03:00
2025-07-21T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина
При атаке ВСУ на машину в Белгородской области пострадала женщина