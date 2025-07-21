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При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 21.07.2025 (обновлено: 10:03 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ataka-2030354322.html
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 21.07.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:43:00+03:00
2025-07-21T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинской атаке в Белгородской области пострадала женщина

При атаке ВСУ на машину в Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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