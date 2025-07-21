https://ria.ru/20250721/armija-2030451496.html

СМИ: ЦАХАЛ впервые с начала войны вошла в район Дейр-эль-Балах

СМИ: ЦАХАЛ впервые с начала войны вошла в район Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ: ЦАХАЛ впервые с начала войны вошла в район Дейр-эль-Балах

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала войны в секторе Газа вошла в район Дейр-эль-Балах в центральной части палестинского анклава, сообщило в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:11:00+03:00

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2025-07-21T17:11:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала войны в секторе Газа вошла в район Дейр-эль-Балах в центральной части палестинского анклава, сообщило в понедельник израильской армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Силы бригады "Голани", включая инженерные и бронетанковые войска, недавно приступили к маневрам в южной части Дейр-эль-Балаха в районе центральных лагерей сектора Газа", - говорится в сообщении радиостанции. Наземному входу израильских сил предшествовали атаки с воздуха и артиллерийские удары. Отмечается, что в боевых действиях в этом районе задействованы силы одной бригады, а сами операции могут продлиться несколько недель в зависимости от изменений политической ситуации. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250701/izrail-2026424900.html

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в мире, доха, израиль, египет, армия обороны израиля (цахал), хамас