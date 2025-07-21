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В аэропорту Еревана умер российский турист, пишут СМИ

В аэропорту Еревана умер российский турист, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025

В аэропорту Еревана умер российский турист, пишут СМИ

Российский турист скончался в понедельник в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщает специализирующийся на криминальной хронике местный онлайн-ресурс... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:29:00+03:00

2025-07-21T23:29:00+03:00

2025-07-21T23:29:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Российский турист скончался в понедельник в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщает специализирующийся на криминальной хронике местный онлайн-ресурс shamshyan.com, официальной информации о происшествии нет. "В линейное отделение полиции аэропорта "Звартноц" поступило сообщение, что в зале ожидания мужчине стало плохо. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала его смерть. По предварительным данным, мужчина – гражданин РФ и прибыл в Армению в качестве туриста вместе с супругой", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства смерти мужчины выясняются. Официальной информации о происшествии пока нет.

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россия, армения, в мире, ереван