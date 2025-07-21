ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь
ААЦ призвала компетентные органы пресечь анонсированное Пашиняном посягательство
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный центр ААЦ — Первопрестольный Святой Эчмиадзин.
«
"Обращаемся к компетентным органам и должностным лицам государства с просьбой принять все необходимые и законные меры для предотвращения этого незаконного мероприятия", — указано в заявлении.
В пресс-канцелярии ААЦ отметили, что Пашинян 20 июля публично заявил о намерении организовать вместе со своими сторонниками митинг на центральной площади и инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
«
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает эту попытку подстрекательства нападения и насилия, что является открытым вмешательством в жизнь Армянской церкви и ее самоуправление", — добавили там.
ООН отказалась комментировать ситуацию вокруг ААЦ
11 июля, 17:35
В ААЦ призвали правящую политическую силу прекратить незаконную антицерковную кампанию и приступить к преодолению серьезнейших проблем, стоящих перед страной.
В Эчмиадзине также заявили, что высоко ценят любовь и преданность верующего народа церкви, стремление защитить духовный центр и святыни всего армянства.
"Призываем сынов нашего народа не поддаваться на провокации властей, сохранять бдительность и благоразумие и объединиться верой и молитвенным духом для преодоления существующих испытаний", — отметили в ААЦ.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II, ухода которого с поста он требует уже почти два месяца, и пообещал лично возглавить борьбу против него.
- Двадцатого июля Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней.