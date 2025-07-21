https://ria.ru/20250721/armeniya-2030469541.html

ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь

ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь - РИА Новости, 21.07.2025

ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь

Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:20:00+03:00

2025-07-21T18:20:00+03:00

2025-07-21T22:16:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный центр ААЦ — Первопрестольный Святой Эчмиадзин."Обращаемся к компетентным органам и должностным лицам государства с просьбой принять все необходимые и законные меры для предотвращения этого незаконного мероприятия", — указано в заявлении.В пресс-канцелярии ААЦ отметили, что Пашинян 20 июля публично заявил о намерении организовать вместе со своими сторонниками митинг на центральной площади и инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина."Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает эту попытку подстрекательства нападения и насилия, что является открытым вмешательством в жизнь Армянской церкви и ее самоуправление", — добавили там.В ААЦ призвали правящую политическую силу прекратить незаконную антицерковную кампанию и приступить к преодолению серьезнейших проблем, стоящих перед страной.В Эчмиадзине также заявили, что высоко ценят любовь и преданность верующего народа церкви, стремление защитить духовный центр и святыни всего армянства."Призываем сынов нашего народа не поддаваться на провокации властей, сохранять бдительность и благоразумие и объединиться верой и молитвенным духом для преодоления существующих испытаний", — отметили в ААЦ.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html

https://ria.ru/20250711/oon-2028633680.html

https://ria.ru/20250719/zapad-2030124053.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029369446.html

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в мире, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, гарегин ii, никол пашинян, армения, ереван, россия