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ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь - РИА Новости, 21.07.2025
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18:20 21.07.2025 (обновлено: 22:16 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/armeniya-2030469541.html
ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь
ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь - РИА Новости, 21.07.2025
ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь
Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:20:00+03:00
2025-07-21T22:16:00+03:00
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный центр ААЦ — Первопрестольный Святой Эчмиадзин."Обращаемся к компетентным органам и должностным лицам государства с просьбой принять все необходимые и законные меры для предотвращения этого незаконного мероприятия", — указано в заявлении.В пресс-канцелярии ААЦ отметили, что Пашинян 20 июля публично заявил о намерении организовать вместе со своими сторонниками митинг на центральной площади и инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина."Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает эту попытку подстрекательства нападения и насилия, что является открытым вмешательством в жизнь Армянской церкви и ее самоуправление", — добавили там.В ААЦ призвали правящую политическую силу прекратить незаконную антицерковную кампанию и приступить к преодолению серьезнейших проблем, стоящих перед страной.В Эчмиадзине также заявили, что высоко ценят любовь и преданность верующего народа церкви, стремление защитить духовный центр и святыни всего армянства."Призываем сынов нашего народа не поддаваться на провокации властей, сохранять бдительность и благоразумие и объединиться верой и молитвенным духом для преодоления существующих испытаний", — отметили в ААЦ.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html
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в мире, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, гарегин ii, никол пашинян, армения, ереван, россия
В мире, Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян, Гарегин II, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Россия
ААЦ призвала пресечь анонсированное Пашиняном посягательство на церковь

ААЦ призвала компетентные органы пресечь анонсированное Пашиняном посягательство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Армянская апостольская церковь призвала компетентные органы Армении пресечь анонсированное премьером республики Николом Пашиняном посягательство на духовный центр ААЦ — Первопрестольный Святой Эчмиадзин.
«
"Обращаемся к компетентным органам и должностным лицам государства с просьбой принять все необходимые и законные меры для предотвращения этого незаконного мероприятия", — указано в заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 13:01
В пресс-канцелярии ААЦ отметили, что Пашинян 20 июля публично заявил о намерении организовать вместе со своими сторонниками митинг на центральной площади и инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
«
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает эту попытку подстрекательства нападения и насилия, что является открытым вмешательством в жизнь Армянской церкви и ее самоуправление", — добавили там.
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
ООН отказалась комментировать ситуацию вокруг ААЦ
11 июля, 17:35
В ААЦ призвали правящую политическую силу прекратить незаконную антицерковную кампанию и приступить к преодолению серьезнейших проблем, стоящих перед страной.
В Эчмиадзине также заявили, что высоко ценят любовь и преданность верующего народа церкви, стремление защитить духовный центр и святыни всего армянства.
"Призываем сынов нашего народа не поддаваться на провокации властей, сохранять бдительность и благоразумие и объединиться верой и молитвенным духом для преодоления существующих испытаний", — отметили в ААЦ.
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19 июля, 11:03

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II, ухода которого с поста он требует уже почти два месяца, и пообещал лично возглавить борьбу против него.
  • Двадцатого июля Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России
16 июля, 06:37
 
В миреАрмянская апостольская церковьСамвел КарапетянГарегин IIНикол ПашинянАрменияЕреванРоссия
 
 
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