Управляющий "Электросетями Армении" от властей заявил о начале работы
Управляющий "Электросетями Армении" от властей заявил, что приступает к работе
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Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Назначенный властями Армении временный управляющий компании "Электросети Армении" Романос Петросян заявил, что с понедельника приступает к своим обязанностям.
В пятницу председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией, принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.
"Решением председателя комиссии по регулированию общественных услуг я назначен временным управляющим "Электросетями Армении". Для полноценного выполнения своих полномочий мне нужно было зарегистрироваться в госрегистре. Я это сделал и со всеми документами прибыл в компанию", - заявил Петросян журналистам.
Он также отметил, что исполняющий обязанности директора компании Давид Казинян больше не будет там работать. Петросян посоветовал директору написать заявление об уходе, в противном случае пригрозив уволить его своим указом. Кроме того, он заявил, что намерен встретиться с председателем совета директоров компании, племянником предпринимателя Самвела Карапетяна Нареком Карапетяном.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская