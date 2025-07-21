https://ria.ru/20250721/armeniya-2030375165.html

Управляющий "Электросетями Армении" от властей заявил о начале работы

Управляющий "Электросетями Армении" от властей заявил о начале работы - РИА Новости, 21.07.2025

Управляющий "Электросетями Армении" от властей заявил о начале работы

Назначенный властями Армении временный управляющий компании "Электросети Армении" Романос Петросян заявил, что с понедельника приступает к своим обязанностям. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:24:00+03:00

2025-07-21T11:24:00+03:00

2025-07-21T11:24:00+03:00

армения

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

ташир

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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Назначенный властями Армении временный управляющий компании "Электросети Армении" Романос Петросян заявил, что с понедельника приступает к своим обязанностям. В пятницу председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией, принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. "Решением председателя комиссии по регулированию общественных услуг я назначен временным управляющим "Электросетями Армении". Для полноценного выполнения своих полномочий мне нужно было зарегистрироваться в госрегистре. Я это сделал и со всеми документами прибыл в компанию", - заявил Петросян журналистам. Он также отметил, что исполняющий обязанности директора компании Давид Казинян больше не будет там работать. Петросян посоветовал директору написать заявление об уходе, в противном случае пригрозив уволить его своим указом. Кроме того, он заявил, что намерен встретиться с председателем совета директоров компании, племянником предпринимателя Самвела Карапетяна Нареком Карапетяном. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250718/armenija-2030072734.html

https://ria.ru/20250718/zaschita-2030023911.html

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армения, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, ташир