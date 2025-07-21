Рейтинг@Mail.ru
Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/armenija-2030483042.html
Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением
Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением - РИА Новости, 21.07.2025
Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением
Развернутая властями Армении кампания против Армянской апостольской церкви содержит признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, заявил бывший... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:00:00+03:00
2025-07-21T19:00:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
арман татоян
никол пашинян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025815273_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_2ea2e075da8598ab16dc8445fab702cf.jpg
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Развернутая властями Армении кампания против Армянской апостольской церкви содержит признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, заявил бывший омбудсмен республики Арман Татоян. В воскресенье Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. "Кампания против Армянской церкви не только является грубым нарушением статуса премьер-министра Армении, но и содержит признаки различных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Причем эти действия совершаются с использованием полномочий или влияния, публично и группой лиц, занимающих государственные должности", - написал Татоян в соцсети Facebook*. По его словам, подобная политика сеет вражду между людьми не только в Армении, но и в диаспоре. "Это ослабляет основы армянской государственности, нанося серьёзный ущерб международному имиджу страны, распространяя оскорбления и нетерпимость. Армянскую церковь представляют как пропагандиста насилия, тогда как церковь всегда выступала с призывами к солидарности и миру. То есть речь идёт о кампании, которая по своей сути не только направлена против церкви, но и противоречит христианству", - отметил Татоян. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
https://ria.ru/20250531/armenmya-2020191746.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025815273_148:0:1039:668_1920x0_80_0_0_3b79fbea33d9cdbb521dd806dd3c958e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, арман татоян, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Арман Татоян, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением

Татоян: кампания против Армянской церкви содержит признаки преступлений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Развернутая властями Армении кампания против Армянской апостольской церкви содержит признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, заявил бывший омбудсмен республики Арман Татоян.
В воскресенье Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
"Кампания против Армянской церкви не только является грубым нарушением статуса премьер-министра Армении, но и содержит признаки различных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Причем эти действия совершаются с использованием полномочий или влияния, публично и группой лиц, занимающих государственные должности", - написал Татоян в соцсети Facebook*.
По его словам, подобная политика сеет вражду между людьми не только в Армении, но и в диаспоре. "Это ослабляет основы армянской государственности, нанося серьёзный ущерб международному имиджу страны, распространяя оскорбления и нетерпимость. Армянскую церковь представляют как пропагандиста насилия, тогда как церковь всегда выступала с призывами к солидарности и миру. То есть речь идёт о кампании, которая по своей сути не только направлена против церкви, но и противоречит христианству", - отметил Татоян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь
31 мая, 22:27
 
В миреАрменияРоссияЕреванАрман ТатоянНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала