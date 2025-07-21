Экс-омбудсмен назвал кампанию против Армянской церкви преступлением
Татоян: кампания против Армянской церкви содержит признаки преступлений
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Развернутая властями Армении кампания против Армянской апостольской церкви содержит признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, заявил бывший омбудсмен республики Арман Татоян.
В воскресенье Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия.
"Кампания против Армянской церкви не только является грубым нарушением статуса премьер-министра Армении, но и содержит признаки различных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Причем эти действия совершаются с использованием полномочий или влияния, публично и группой лиц, занимающих государственные должности", - написал Татоян в соцсети Facebook*.
По его словам, подобная политика сеет вражду между людьми не только в Армении, но и в диаспоре. "Это ослабляет основы армянской государственности, нанося серьёзный ущерб международному имиджу страны, распространяя оскорбления и нетерпимость. Армянскую церковь представляют как пропагандиста насилия, тогда как церковь всегда выступала с призывами к солидарности и миру. То есть речь идёт о кампании, которая по своей сути не только направлена против церкви, но и противоречит христианству", - отметил Татоян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
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