https://ria.ru/20250721/arest-2030468628.html
Суд продлил арест экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова
Суд продлил арест экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд продлил арест экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова
Замоскворецкий суд Москвы продлил до конца года арест бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова, обвиняемого в покупке томографа по завышенной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:11:00+03:00
2025-07-21T18:11:00+03:00
2025-07-21T18:30:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030475331_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_ca593de61bb50fe2253d5dd2bd56ff31.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до конца года арест бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова, обвиняемого в покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить Белкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 января", - огласила решение судья. В 18.00 мск посреди заседания пристав попросил покинуть помещение журналистов, несмотря на то, что процесс продолжился.Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович в декабре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько. Ляхович же подала ходатайство о снятии с нее судимости, рассмотрение которого назначено на август.
https://ria.ru/20250721/arest-2030433251.html
https://ria.ru/20250721/ivanov-2030406108.html
https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030475331_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_812ed837aa57822e86b77eb62aaf6a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд продлил арест экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова
Суд продлил до конца года арест экс-главы ГВСУ по соцобъектам Белкова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до конца года арест бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова, обвиняемого в покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить Белкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 января", - огласила решение судья.
В 18.00 мск посреди заседания пристав попросил покинуть помещение журналистов, несмотря на то, что процесс продолжился.
Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия).
Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве
.
Как следует из материалов, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.
Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению.
Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены.
Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)".
Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба.
Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Другую фигурантку дела гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович в декабре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение.
Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько. Ляхович же подала ходатайство о снятии с нее судимости, рассмотрение которого назначено на август.