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Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.07.2025
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15:56 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/arest-2030433251.html
Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемых по делу о взятках бывшему... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:56:00+03:00
2025-07-21T15:56:00+03:00
москва
россия
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сергей бородин
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемых по делу о взятках бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев, установив срок меры пресечения - 23 октября. Защита просила о переводе Фомина под домашний арест, который он мог бы отбывать в экологически чистом районе на западе Москвы - в квартире в ЖК "Континенталь" рядом с Серебряным бором. Кроме того, были представлены характеризующие Фролова материалы: награды, грамоты, в том числе Орден дружбы. Также адвокаты отмечали, что он имеет на иждивении жену, несовершеннолетнего ребенка и мать - инвалида второй группы. Следователь настаивал на закрытии процесса, поскольку в материалах имеются данные о совершении двух тяжких преступлений, уголовное дело по которым еще не возбуждено и составляют тайну следствия. Данные сведения были получены в рамках досудебного соглашения со следствием, которое заключил Бородин. Ходатайство о продлении ему ареста рассматривалось вместе с Фоминым. Ранее в понедельник суд продлил арест до 23 октября и Иванову. По версии следствия, Фомин оказывал бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки на сумму свыше миллиарда рублей, вину он не признает.
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москва, россия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, происшествия
Москва, Россия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд, Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест Фомину и Бородину по делу замминистра обороны Иванова

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемых по делу о взятках бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев, установив срок меры пресечения - 23 октября.
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Защита просила о переводе Фомина под домашний арест, который он мог бы отбывать в экологически чистом районе на западе Москвы - в квартире в ЖК "Континенталь" рядом с Серебряным бором. Кроме того, были представлены характеризующие Фролова материалы: награды, грамоты, в том числе Орден дружбы. Также адвокаты отмечали, что он имеет на иждивении жену, несовершеннолетнего ребенка и мать - инвалида второй группы.
Следователь настаивал на закрытии процесса, поскольку в материалах имеются данные о совершении двух тяжких преступлений, уголовное дело по которым еще не возбуждено и составляют тайну следствия. Данные сведения были получены в рамках досудебного соглашения со следствием, которое заключил Бородин. Ходатайство о продлении ему ареста рассматривалось вместе с Фоминым.
Ранее в понедельник суд продлил арест до 23 октября и Иванову.
По версии следствия, Фомин оказывал бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки на сумму свыше миллиарда рублей, вину он не признает.
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