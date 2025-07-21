https://ria.ru/20250721/arest-2030433251.html

Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.07.2025

Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемых по делу о взятках бывшему... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T15:56:00+03:00

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сергей бородин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 октября арест соучредителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина и бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемых по делу о взятках бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев, установив срок меры пресечения - 23 октября. Защита просила о переводе Фомина под домашний арест, который он мог бы отбывать в экологически чистом районе на западе Москвы - в квартире в ЖК "Континенталь" рядом с Серебряным бором. Кроме того, были представлены характеризующие Фролова материалы: награды, грамоты, в том числе Орден дружбы. Также адвокаты отмечали, что он имеет на иждивении жену, несовершеннолетнего ребенка и мать - инвалида второй группы. Следователь настаивал на закрытии процесса, поскольку в материалах имеются данные о совершении двух тяжких преступлений, уголовное дело по которым еще не возбуждено и составляют тайну следствия. Данные сведения были получены в рамках досудебного соглашения со следствием, которое заключил Бородин. Ходатайство о продлении ему ареста рассматривалось вместе с Фоминым. Ранее в понедельник суд продлил арест до 23 октября и Иванову. По версии следствия, Фомин оказывал бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки на сумму свыше миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html

https://ria.ru/20250717/delo-2029630654.html

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москва, россия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, происшествия