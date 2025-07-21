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В Алтайском крае арестовали подростка за оправдание терроризма - РИА Новости, 21.07.2025
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12:27 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/arest-2030387542.html
В Алтайском крае арестовали подростка за оправдание терроризма
В Алтайском крае арестовали подростка за оправдание терроризма - РИА Новости, 21.07.2025
В Алтайском крае арестовали подростка за оправдание терроризма
Восемнадцатилетнего жителя Алтайского края заключили под стражу в рамках уголовного дела об изготовлении взрывчатки и оправдании терроризма, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:27:00+03:00
2025-07-21T12:27:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
новоалтайск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Алтайского края заключили под стражу в рамках уголовного дела об изготовлении взрывчатки и оправдании терроризма, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Новоалтайска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - говорится в сообщении. По данным следствия, весной прошлого года в одном из популярных мессенджеров подозреваемый опубликовал комментарий, содержащий высказывание, направленное на оправдание терроризма. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю был установлен факт изготовления молодым человеком самодельного взрывного устройства. По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления молодому человеку обвинения.
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происшествия, россия, алтайский край, новоалтайск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Новоалтайск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае арестовали подростка за оправдание терроризма

Жителя Алтайского края арестовали за оправдание терроризма

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Алтайского края заключили под стражу в рамках уголовного дела об изготовлении взрывчатки и оправдании терроризма, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Новоалтайска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, весной прошлого года в одном из популярных мессенджеров подозреваемый опубликовал комментарий, содержащий высказывание, направленное на оправдание терроризма.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю был установлен факт изготовления молодым человеком самодельного взрывного устройства. По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления молодому человеку обвинения.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайНовоалтайскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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