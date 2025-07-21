https://ria.ru/20250721/arest-2030343283.html

Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство

Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство - РИА Новости, 21.07.2025

Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство

Суд арестовал жителя Уссурийска Приморского края, который поджёг свою знакомую, женщина скончалась, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:18:00+03:00

2025-07-21T08:18:00+03:00

2025-07-21T08:18:00+03:00

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Суд арестовал жителя Уссурийска Приморского края, который поджёг свою знакомую, женщина скончалась, сообщает прокуратура региона. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Уссурийска за покушение на убийство своей знакомой… Мужчина умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина нанёс тяжкий вред здоровью женщины 18 июля, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую доставили в городскую больницу, где она скончалась на следующий день. Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт "д" часть 2 статьи 105 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Уссурийский районный суд с учетом мнения прокурора избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html

https://ria.ru/20250331/prigovor-2008441313.html

уссурийск

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уссурийск, приморский край, россия, происшествия