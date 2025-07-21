Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/arest-2030343283.html
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство - РИА Новости, 21.07.2025
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство
Суд арестовал жителя Уссурийска Приморского края, который поджёг свою знакомую, женщина скончалась, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:18:00+03:00
2025-07-21T08:18:00+03:00
уссурийск
приморский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Суд арестовал жителя Уссурийска Приморского края, который поджёг свою знакомую, женщина скончалась, сообщает прокуратура региона. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Уссурийска за покушение на убийство своей знакомой… Мужчина умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина нанёс тяжкий вред здоровью женщины 18 июля, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую доставили в городскую больницу, где она скончалась на следующий день. Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт "д" часть 2 статьи 105 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Уссурийский районный суд с учетом мнения прокурора избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.
https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008441313.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уссурийск, приморский край, россия, происшествия
Уссурийск, Приморский край, Россия, Происшествия
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство

Суд арестовал жителя Уссурийска в Приморье, обвиняемого в покушении на убийство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Суд арестовал жителя Уссурийска Приморского края, который поджёг свою знакомую, женщина скончалась, сообщает прокуратура региона.
"С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Уссурийска за покушение на убийство своей знакомой… Мужчина умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Брянске вынесли приговор подросткам, убившим человека и утопившим тело
8 апреля, 15:43
По данным следствия, мужчина нанёс тяжкий вред здоровью женщины 18 июля, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую доставили в городскую больницу, где она скончалась на следующий день.
Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт "д" часть 2 статьи 105 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).
Уссурийский районный суд с учетом мнения прокурора избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.
Суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор
31 марта, 16:08
 
УссурийскПриморский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала