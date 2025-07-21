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Сервис "Апельсин" запускает летний фестиваль выгоды и подарков

Сервис "Апельсин" запускает летний фестиваль выгоды и подарков - РИА Новости, 21.07.2025

Сервис "Апельсин" запускает летний фестиваль выгоды и подарков

Сервис "Апельсин" запускает "Апельсин Фест" - летний фестиваль выгоды и подарков, в котором можно выиграть путешествие, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:32:00+03:00

2025-07-21T11:32:00+03:00

2025-07-21T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сервис "Апельсин" запускает "Апельсин Фест" - летний фестиваль выгоды и подарков, в котором можно выиграть путешествие, сообщает пресс-служба сервиса.Хотя первая половина лета и превратилась для некоторых россиян скорее в октябрь, погода все же наверстала свое и уже вовсю бьет температурные рекорды. Сейчас — самое время посиделок на верандах, путешествий и поездок на природу с уютными вечерами.Сделать их не просто незабываемыми, а еще и выгодными, поможет "Апельсин Фест"— новый конкурс с еженедельным розыгрышем призов от сервиса "Апельсин". Для участия достаточно оформить виртуальную или пластиковую "Апельсиновую карту", а затем совершить по ней покупку от 100 рублей в "Пятерочке" или "Перекрестке". Те, кто оформил карту до старта "Апельсин Феста", тоже смогут принять в нем участие.Каждую неделю "Апельсин" будет выбирать пять победителей, которые получат по 100 тысяч "Апельсинок". 25 августа объявят главного счастливчика, который получит 1 миллион "Апельсинок" и сертификат от Level.Travel ("Уровень путешествия") на 150 тысяч рублей. Участники, которые хотят повысить свои шансы на победу, могут выполнить дополнительные задания от партнеров "Апельсина":Победителей "Апельсин Феста" будут объявлять в телеграм-канале сервиса."Даже в разгар лета, когда расходы на продукты могут возрасти, наши клиенты могут позволить себе кешбэк хоть до 100%. Например, "Апельсиновая карта" дает до 7% за покупки в магазинах и доставках из “Пятерочки” или “Перекрестка”. Такую карту легко оформить, а ее обслуживание всегда бесплатное. Еще выгоднее ее сделает "Апельсиновое комбо Билайна": за переход к оператору или подключение тарифа UP ("Вверх" - ред.) от 35 гигабайт, а также оформление подписки на сервис “Пакет”, они будут получать уже 15% кешбэка "Апельсинками" за каждую покупку в магазинах и доставке X5", - сказала директор по маркетингу сервиса "Апельсин" Анна Лапада.Сроки проведения акции: 07.07.2025 – 25.08.2025 включительно. Срок присоединения к акции: 07.07.2025 – 17.08.2025.Подробные условия "Апельсин Феста", включая информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, можно найти на странице.Кешбэк – возврат части стоимости покупки баллами, доступный участникам сервиса "Апельсин". Размер кешбэка - 1 к 10 по отношению к начисляемым баллам.70% баллами от суммы расходной операции при суммировании начисления по Целевым действиям (1) и (2) за расходную операцию в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток":(1) 65% баллами начисляется по инициативе АО "АЛЬФА-БАНК" при оплате покупки "Апельсиновой картой", если участнику присвоен "Уровень 1" (60% баллами, если "Уровень 2"). Срок действия баллов — 31 день после начисления. Количество, начисленное в соответствии с условиями сервиса по инициативе АО "АЛЬФА-БАНК", — не больше 50 тысяч баллов в календарный месяц.(2) 5% баллами начисляется по инициативе ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", если участнику присвоен "Уровень 1" (10% баллами, если "Уровень 2") в соответствии с правилами X5 клуба в течение 1 месяца после подтверждения целевого действия (присвоения уровня). Срок действия баллов — 180 дней после начисления. Есть другие ограничения.Начисление доступно за расходную операцию в торговой сети при предъявлении штрих-кода лояльности. Баллы не начисляются за акционные, социально-значимые товары, лотерейные билеты и подарочные сертификаты.ООО "КПЛ". Термины используются в значении, определенном условиями сервиса. Подробнее о сервисе, условиях и операторах, условиях начисления и списания баллов, ограничениях на myapelsin.ru."Апельсиновая карта" — расчетная банковская карта Х5 карта МИР, выпускаемая АО "АЛЬФА-БАНК". Банковские услуги оказывает АО "АЛЬФА-БАНК", лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015. Подробная информация доступна на сайте или по телефону 8 800 100 3 100.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneTRxsW4p2S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альфа-банк, билайн, акции