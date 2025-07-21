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Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни - РИА Новости, 21.07.2025
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15:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/alaudinov--2030432820.html
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни - РИА Новости, 21.07.2025
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости о... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:51:00+03:00
2025-07-21T15:51:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, за которое сейчас в России предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Боец ММА Максим Дивнич 17 июля в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлена драка с военнослужащим Алиханом Берсаевым. В описании к видео утверждалось, что Берсаев, который, судя по видео, вел себя достаточно агрессивно, якобы являлся бойцом спецназа "Ахмат", что в последующем не подтвердилось. Дивнич активно комментировал инцидент и даже хотел пояснений от Алаудинова, который заявил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции, а второй участник конфликта также должен быть наказан, так как пытается спекулировать на вопросах межнациональной розни. "В нашей стране за межнациональный, либо межконфессиональный конфликт, я считаю, должна быть очень жесткая мера наказания. Поэтому я надеюсь, что и руководство страны, и наши представители органов всех ветвей власти сделают весь максимум для того, чтобы в нашей стране не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве. Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило", - заявил Алаудинов РИА Новости. Командир "Ахмата" подчеркнул, что вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, "потому что наша страна находится в состоянии войны с внешним врагом". "Дестабилизация ситуации изнутри является очень опасной непосредственно для нашей страны, потому что это может привести к очень тяжелым последствиям, которые могут стать для нас необратимыми", - подчеркнул собеседник агентства. По статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 3-6 лет.
https://ria.ru/20250630/predstaviteli-2026203750.html
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апти алаудинов, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Россия, Общество
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Апти Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, за которое сейчас в России предусмотрено до 6 лет лишения свободы.
Боец ММА Максим Дивнич 17 июля в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлена драка с военнослужащим Алиханом Берсаевым. В описании к видео утверждалось, что Берсаев, который, судя по видео, вел себя достаточно агрессивно, якобы являлся бойцом спецназа "Ахмат", что в последующем не подтвердилось. Дивнич активно комментировал инцидент и даже хотел пояснений от Алаудинова, который заявил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции, а второй участник конфликта также должен быть наказан, так как пытается спекулировать на вопросах межнациональной розни.
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"В нашей стране за межнациональный, либо межконфессиональный конфликт, я считаю, должна быть очень жесткая мера наказания. Поэтому я надеюсь, что и руководство страны, и наши представители органов всех ветвей власти сделают весь максимум для того, чтобы в нашей стране не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве. Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило", - заявил Алаудинов РИА Новости.
Командир "Ахмата" подчеркнул, что вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, "потому что наша страна находится в состоянии войны с внешним врагом".
"Дестабилизация ситуации изнутри является очень опасной непосредственно для нашей страны, потому что это может привести к очень тяжелым последствиям, которые могут стать для нас необратимыми", - подчеркнул собеседник агентства.
По статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 3-6 лет.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновРоссияОбщество
 
 
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