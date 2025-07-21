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Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона - РИА Новости, 21.07.2025
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Новости Подмосковья
 
14:03 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/aktsiya-2030403618.html
Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона
Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона - РИА Новости, 21.07.2025
Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона
Более 40 тысяч человек посетили подмосковное мероприятие "Ночь в парке", акция прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:03:00+03:00
2025-07-21T14:03:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили подмосковное мероприятие "Ночь в парке", акция прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гости смогли посетить поэтические площадки "Читаем под сиянием луны", принять участие в вечерних экскурсиях с фонариками. Также были организованы пикники и медитации, бесшумные дискотеки в наушниках и концерты. Так, в Зарайском центральном парке гости посетили выставку автомобилей, экспозицию стрит-арта и вечер караоке. Также состоялся концерт местных творческих коллективов с ретропрограммой. Для детей организовали анимационную программу и лабораторию совместного рисования. В Городском парке культуры и отдыха в Чехове развернули несколько тематических локаций по интересам и устроили концерт рок-группы. Гости также смогли увидеть световое выступление театра огня и света и пиксельное представление. В парке "Сестрорецкий" в Клину для гостей провели квест "В тени парковых аллей", квиз и пикник под открытым небом. Все желающие смогли посетить творческую зону и раскрасить полотна импрессионистов. В Парке семейного отдыха Дубны состоялись мастер-классы по прикладному творчеству и кулинарии. Посетители приняли участие в вечерней экскурсии с фонариком, медитации "Энергия ночи" и бесшумной дискотеке в наушниках. Завершилось мероприятие кинопоказом фильма "Офелия". В парке "Дулевский" в городе Ликино-Дулево провели пенную дискотеку, фестиваль красок "Холи", арт-пикник и медитацию "Энергия ночи". Завершилось мероприятие огненным представлением. По данным ведомства, мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и АНО "МосОблПарк".
https://ria.ru/20250721/parki-2030373721.html
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московская область (подмосковье), парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки
Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона

Свыше 40 тысяч человек посетили акцию "Ночь в парке" в Московской области

© Фото : Портал Правительства Московской областиАкция "Ночь в парке"
Акция Ночь в парке - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Акция "Ночь в парке"
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили подмосковное мероприятие "Ночь в парке", акция прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогли посетить поэтические площадки "Читаем под сиянием луны", принять участие в вечерних экскурсиях с фонариками. Также были организованы пикники и медитации, бесшумные дискотеки в наушниках и концерты.
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Так, в Зарайском центральном парке гости посетили выставку автомобилей, экспозицию стрит-арта и вечер караоке. Также состоялся концерт местных творческих коллективов с ретропрограммой. Для детей организовали анимационную программу и лабораторию совместного рисования.
В Городском парке культуры и отдыха в Чехове развернули несколько тематических локаций по интересам и устроили концерт рок-группы. Гости также смогли увидеть световое выступление театра огня и света и пиксельное представление.
В парке "Сестрорецкий" в Клину для гостей провели квест "В тени парковых аллей", квиз и пикник под открытым небом. Все желающие смогли посетить творческую зону и раскрасить полотна импрессионистов.
В Парке семейного отдыха Дубны состоялись мастер-классы по прикладному творчеству и кулинарии. Посетители приняли участие в вечерней экскурсии с фонариком, медитации "Энергия ночи" и бесшумной дискотеке в наушниках. Завершилось мероприятие кинопоказом фильма "Офелия".
В парке "Дулевский" в городе Ликино-Дулево провели пенную дискотеку, фестиваль красок "Холи", арт-пикник и медитацию "Энергия ночи". Завершилось мероприятие огненным представлением.
По данным ведомства, мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и АНО "МосОблПарк".
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