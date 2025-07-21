https://ria.ru/20250721/aktsiya-2030403618.html

Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона

Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона - РИА Новости, 21.07.2025

Более 40 тысяч человек посетили подмосковную акцию в парках региона

Более 40 тысяч человек посетили подмосковное мероприятие "Ночь в парке", акция прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:03:00+03:00

2025-07-21T14:03:00+03:00

2025-07-21T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили подмосковное мероприятие "Ночь в парке", акция прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гости смогли посетить поэтические площадки "Читаем под сиянием луны", принять участие в вечерних экскурсиях с фонариками. Также были организованы пикники и медитации, бесшумные дискотеки в наушниках и концерты. Так, в Зарайском центральном парке гости посетили выставку автомобилей, экспозицию стрит-арта и вечер караоке. Также состоялся концерт местных творческих коллективов с ретропрограммой. Для детей организовали анимационную программу и лабораторию совместного рисования. В Городском парке культуры и отдыха в Чехове развернули несколько тематических локаций по интересам и устроили концерт рок-группы. Гости также смогли увидеть световое выступление театра огня и света и пиксельное представление. В парке "Сестрорецкий" в Клину для гостей провели квест "В тени парковых аллей", квиз и пикник под открытым небом. Все желающие смогли посетить творческую зону и раскрасить полотна импрессионистов. В Парке семейного отдыха Дубны состоялись мастер-классы по прикладному творчеству и кулинарии. Посетители приняли участие в вечерней экскурсии с фонариком, медитации "Энергия ночи" и бесшумной дискотеке в наушниках. Завершилось мероприятие кинопоказом фильма "Офелия". В парке "Дулевский" в городе Ликино-Дулево провели пенную дискотеку, фестиваль красок "Холи", арт-пикник и медитацию "Энергия ночи". Завершилось мероприятие огненным представлением. По данным ведомства, мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и АНО "МосОблПарк".

https://ria.ru/20250721/parki-2030373721.html

https://ria.ru/20250718/pomoschniki-2030004912.html

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московская область (подмосковье), парки