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Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию - РИА Новости, 21.07.2025
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15:26 21.07.2025 (обновлено: 16:54 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/agent-2030428480.html
Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию
Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию - РИА Новости, 21.07.2025
Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию
Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:26:00+03:00
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рязань
франция
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России."В конце года при помощи ГУРа планировал эмигрировать во Францию, но был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал он в видеоролике ЦОС ФСБ, который показал телеканал "Россия 24".Ранее ФСБ сообщила о задержании в Рязани россиянина – уроженца Молдавии 2001 года рождения, который вёл разведку в интересах ГУР МО Украины. Задержанный с 2024 года через Telegram контактировал с украинской спецслужбой, собирал и передавал данные об одном из подразделений ВС РФ и оборонного предприятия в Рязанской области. Взамен украинская сторона обещала ему помочь выехать во Францию и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, задержанный арестован.
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Признание задержанного в Рязани агента Украины
Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России.
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рязань, франция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Рязань, Франция, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию

Задержанный в Рязани агент ГУР МО хотел эмигрировать во Францию в конце года

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России.
"В конце года при помощи ГУРа планировал эмигрировать во Францию, но был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал он в видеоролике ЦОС ФСБ, который показал телеканал "Россия 24".
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Рязани россиянина – уроженца Молдавии 2001 года рождения, который вёл разведку в интересах ГУР МО Украины. Задержанный с 2024 года через Telegram контактировал с украинской спецслужбой, собирал и передавал данные об одном из подразделений ВС РФ и оборонного предприятия в Рязанской области. Взамен украинская сторона обещала ему помочь выехать во Францию и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, задержанный арестован.
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РязаньФранцияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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