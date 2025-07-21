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Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию

Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию - РИА Новости, 21.07.2025

Украинский агент, задержанный в Рязани, хотел эмигрировать во Францию

Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:26:00+03:00

2025-07-21T15:26:00+03:00

2025-07-21T16:54:00+03:00

рязань

франция

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России."В конце года при помощи ГУРа планировал эмигрировать во Францию, но был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал он в видеоролике ЦОС ФСБ, который показал телеканал "Россия 24".Ранее ФСБ сообщила о задержании в Рязани россиянина – уроженца Молдавии 2001 года рождения, который вёл разведку в интересах ГУР МО Украины. Задержанный с 2024 года через Telegram контактировал с украинской спецслужбой, собирал и передавал данные об одном из подразделений ВС РФ и оборонного предприятия в Рязанской области. Взамен украинская сторона обещала ему помочь выехать во Францию и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, задержанный арестован.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание задержанного в Рязани агента Украины Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце года, следует из видео, опубликованного ФСБ России. 2025-07-21T15:26 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязань, франция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность