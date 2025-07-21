https://ria.ru/20250721/aeroport-2030511278.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:25:00+03:00
2025-07-21T23:25:00+03:00
2025-07-21T23:29:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации, происшествия
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов