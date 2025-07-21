https://ria.ru/20250721/aeroport-2030511278.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.07.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:25:00+03:00

2025-07-21T23:25:00+03:00

2025-07-21T23:29:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

международная организация гражданской авиации

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации, происшествия