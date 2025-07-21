https://ria.ru/20250721/aeroport-2030487097.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:23:00+03:00
2025-07-21T19:23:00+03:00
2025-07-21T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации.В понедельник Минтранс РФ объявил, что все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме."Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250721/reysy-2030337946.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, россия, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Россия, Происшествия
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов