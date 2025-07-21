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Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание - РИА Новости, 21.07.2025
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21:05 21.07.2025 (обновлено: 21:14 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030501170.html
Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание
Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание - РИА Новости, 21.07.2025
Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание
Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания. РИА Новости, 21.07.2025
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аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания."Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полётов", - уточнили в компании.Сейчас привычный вечерний пик разлёта в "Шереметьево". Наземные службы авиакомпании обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание

Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание по маршрутной сети

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания.
"Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полётов", - уточнили в компании.
Сейчас привычный вечерний пик разлёта в "Шереметьево". Наземные службы авиакомпании обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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