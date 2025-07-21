https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030501170.html

Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание

Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание - РИА Новости, 21.07.2025

Рейсы "Аэрофлота" постепенно встают в плановое расписание

Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:05:00+03:00

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аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания."Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полётов", - уточнили в компании.Сейчас привычный вечерний пик разлёта в "Шереметьево". Наземные службы авиакомпании обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество