https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030356722.html
"Аэрофлот" временно приостановил продажу билетов в Шереметьево
"Аэрофлот" временно приостановил продажу билетов в Шереметьево - РИА Новости, 21.07.2025
"Аэрофлот" временно приостановил продажу билетов в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в Шереметьево и офисах продаж, сообщила компания. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:53:00+03:00
2025-07-21T09:53:00+03:00
2025-07-21T09:54:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в Шереметьево и офисах продаж, сообщила компания. "Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что в кассах и офисах продаж компании не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.
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Обстановка в аэропорту Шереметьево
Кассы "Аэрофлота" в "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов, предупредили в компании. На кадрах – обстановка в аэропорту.
2025-07-21T09:53
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" временно приостановил продажу билетов в Шереметьево
"Аэрофлот" приостановил возврат и переоформление билетов в кассах в Шереметьево