https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030353967.html

"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 21.07.2025

"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:42:00+03:00

2025-07-21T09:42:00+03:00

2025-07-21T09:47:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила компания."В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - сообщила компания.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html

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2025

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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)