https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030353967.html
"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 21.07.2025
"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:42:00+03:00
2025-07-21T09:42:00+03:00
2025-07-21T09:47:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила компания."В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - сообщила компания.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево