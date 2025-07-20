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В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка
В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка - РИА Новости, 20.07.2025
В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка
Несколько животных погибли на "передержке" у 17-летнего парня в Артёме Приморского края из-за нарушений правил содержания, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:49:00+03:00
2025-07-20T13:49:00+03:00
2025-07-20T13:49:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Несколько животных погибли на "передержке" у 17-летнего парня в Артёме Приморского края из-за нарушений правил содержания, организована проверка, сообщает прокуратура региона. В ряде Telegram-каналов прошла информация о нахождении помещения с погибшими животными. Как сообщалось, подросток, организовавший "передержку", не только принимал кошек и собак, но и брал плату за их содержание. "Прокуратура города Артёма поставила на контроль результаты доследственной проверки, начатой после сообщений в средствах массовой информации о гибели животных в одном из частных домовладений", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, в одном из домовладений 17-летний парень организовал "передержку" для животных, куда поступали кошки и собаки от граждан и волонтёрских организаций. Однако из-за ненадлежащего содержания несколько животных погибли. Надзорным ведомством проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем прокуратуры. Кроме того, будет рассмотрена работа органов системы профилактики. Как сообщает УМВД России по Приморью, сотрудниками полиции также проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.
https://ria.ru/20250720/volontery-2030248069.html
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происшествия, приморский край, артем, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Артем, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка
В Приморье на передержке у 17-летнего подростка погибли несколько животных
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Несколько животных погибли на "передержке" у 17-летнего парня в Артёме Приморского края из-за нарушений правил содержания, организована проверка, сообщает прокуратура региона.
В ряде Telegram-каналов прошла информация о нахождении помещения с погибшими животными. Как сообщалось, подросток, организовавший "передержку", не только принимал кошек и собак, но и брал плату за их содержание.
"Прокуратура города Артёма
поставила на контроль результаты доследственной проверки, начатой после сообщений в средствах массовой информации о гибели животных в одном из частных домовладений", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в одном из домовладений 17-летний парень организовал "передержку" для животных, куда поступали кошки и собаки от граждан и волонтёрских организаций. Однако из-за ненадлежащего содержания несколько животных погибли.
Надзорным ведомством проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем прокуратуры. Кроме того, будет рассмотрена работа органов системы профилактики.
Как сообщает УМВД России
по Приморью, сотрудниками полиции также проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.