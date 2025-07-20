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В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 20.07.2025
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:59:00+03:00
2025-07-20T00:59:00+03:00
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иран
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным EMSC, землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 километрах от иранского города Горган с населением более 244 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров, уточнил центр.Позднее сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4.Предварительно, сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
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иран, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Иран, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6