https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030215774.html

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 20.07.2025

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.07.2025

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2025-07-20T00:59:00+03:00

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иран

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным EMSC, землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 километрах от иранского города Горган с населением более 244 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров, уточнил центр.Позднее сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4.Предварительно, сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

https://ria.ru/20250718/antalja-2030072929.html

иран

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иран, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)