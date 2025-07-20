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В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 20.07.2025
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00:59 20.07.2025 (обновлено: 01:09 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030215774.html
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 20.07.2025
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:59:00+03:00
2025-07-20T01:09:00+03:00
иран
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным EMSC, землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 километрах от иранского города Горган с населением более 244 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров, уточнил центр.Позднее сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4.Предварительно, сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
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иран, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Иран, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным EMSC, землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 километрах от иранского города Горган с населением более 244 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров, уточнил центр.
Позднее сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4.
Предварительно, сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
Улица города Анталья - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Анталье произошло землетрясение
18 июля, 22:12
 
ИранВ миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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