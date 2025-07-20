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Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины - РИА Новости, 20.07.2025
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17:53 20.07.2025 (обновлено: 17:56 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/zelenskij-2030289052.html
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины - РИА Новости, 20.07.2025
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* и экс-депутата... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:53:00+03:00
2025-07-20T17:56:00+03:00
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владимир зеленский
юлия латынина
наталия королевская
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, юлия латынина, наталия королевская, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Латынина, Наталия Королевская, Верховная Рада Украины
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины

Зеленский подписал указ о санкциях против журналистки-иноагента Латыниной

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей
19 января, 17:03
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ЛатынинаНаталия КоролевскаяВерховная Рада Украины
 
 
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