https://ria.ru/20250720/zelenskij-2030289052.html

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины - РИА Новости, 20.07.2025

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* и экс-депутата... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:53:00+03:00

2025-07-20T17:53:00+03:00

2025-07-20T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, юлия латынина, наталия королевская, верховная рада украины