https://ria.ru/20250720/zelenograd-2030218561.html

Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА

Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:54:00+03:00

2025-07-20T01:54:00+03:00

2025-07-20T01:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

зеленоград

сергей собянин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы. Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник. "На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы... Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в Telegram-канале. По его словам, принимаются все необходимые меры.

https://ria.ru/20250719/opasnost-2030212739.html

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происшествия, москва, зеленоград, сергей собянин