Рейтинг@Mail.ru
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/zelenograd-2030218561.html
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:54:00+03:00
2025-07-20T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
зеленоград
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы. Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник. "На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы... Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в Telegram-канале. По его словам, принимаются все необходимые меры.
https://ria.ru/20250719/opasnost-2030212739.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, зеленоград, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА

Собянин: серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы.
Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник.
"На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы... Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, принимаются все необходимые меры.
В Тамбове - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 23:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваЗеленоградСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала