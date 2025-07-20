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Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:54:00+03:00
2025-07-20T01:54:00+03:00
2025-07-20T01:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения силами ПВО атаковавшего столицу БПЛА сообщил, что на месте падения обломков в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы. Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник. "На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы... Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в Telegram-канале. По его словам, принимаются все необходимые меры.
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происшествия, москва, зеленоград, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин
Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений на месте падения БПЛА
Собянин: серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет