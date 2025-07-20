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Юрист считает, что Трамп не обеспечивает законную миграцию в США - РИА Новости, 20.07.2025
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03:18 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/yurist-2030221242.html
Юрист считает, что Трамп не обеспечивает законную миграцию в США
Юрист считает, что Трамп не обеспечивает законную миграцию в США - РИА Новости, 20.07.2025
Юрист считает, что Трамп не обеспечивает законную миграцию в США
Президент США Дональд Трамп в первые полгода работы своей администрации выполнял предвыборное обещание остановить поток иммигрантов на границе, но не смог... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:18:00+03:00
2025-07-20T03:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первые полгода работы своей администрации выполнял предвыборное обещание остановить поток иммигрантов на границе, но не смог обеспечить легальную иммиграцию, выразила мнение в беседе с РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова из компании National Capital Legal Services. "Трамп выполнил свое обещание остановить поток иммигрантов на границе, но не смог разрешить законный въезд или жить в стране легальным иммигрантам", - сказала агентству адвокат. Крюкова подчеркнула, что новая администрация проявляет открытую враждебность по отношению к иммигрантам и преследует не только нелегалов и преступников, но и тех, кто живет здесь на законных основаниях. По ее словам, эти люди сталкиваются с арестами и внезапным аннулированием своих законных статусов пребывания, а многие вынуждены покинуть страну, чтобы не спорить с властями. Юрист напомнила заявления Трампа, что он не имеет ничего против легальной иммиграции. "В таком случае, почему даже те иммигранты, которые находятся в стране на визах для иностранных студентов и на временно защищенном статусе, чьи запросы о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, сталкиваются с арестами?" - отметила Крюкова. Адвокат призвала министерство внутренней безопасности и иммиграционные власти быть более прозрачными в публикации статистики, сколько преступников-иммигрантов было арестовано в нынешнем году. В то же время она подчеркнула, что многие американцы удивлены насильственными рейдами иммиграционных служб, арестами и избиениями иммигрантов, которые не имеют ничего общего с криминалом. "Эти люди мирно жили в нашей стране десятилетиями. Однако Трамп никогда не обещал им предоставить законный путь для получения права остаться здесь. Большинство американцев просто не осознавали, что такая огромная часть нашего населения не имеет никакого легального статуса и не может его получить", - добавила Крюкова. В инаугурационной речи 20 января Трамп призвал к прекращению нелегальной иммиграции и пригрозил массовыми депортациями. Он также объявил режим чрезвычайной ситуации для разрешения кризиса на границе с Мексикой.
https://ria.ru/20250719/ssha-2030210625.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп
Юрист считает, что Трамп не обеспечивает законную миграцию в США

Юрист Крюкова: Трамп борется с нелегалами, но не обеспечивает законную миграцию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первые полгода работы своей администрации выполнял предвыборное обещание остановить поток иммигрантов на границе, но не смог обеспечить легальную иммиграцию, выразила мнение в беседе с РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова из компании National Capital Legal Services.
"Трамп выполнил свое обещание остановить поток иммигрантов на границе, но не смог разрешить законный въезд или жить в стране легальным иммигрантам", - сказала агентству адвокат.
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Вчера, 23:19
Крюкова подчеркнула, что новая администрация проявляет открытую враждебность по отношению к иммигрантам и преследует не только нелегалов и преступников, но и тех, кто живет здесь на законных основаниях. По ее словам, эти люди сталкиваются с арестами и внезапным аннулированием своих законных статусов пребывания, а многие вынуждены покинуть страну, чтобы не спорить с властями.
Юрист напомнила заявления Трампа, что он не имеет ничего против легальной иммиграции.
"В таком случае, почему даже те иммигранты, которые находятся в стране на визах для иностранных студентов и на временно защищенном статусе, чьи запросы о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, сталкиваются с арестами?" - отметила Крюкова.
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NBC: нелегалы в центрах предварительного заключения в США жалуются на голод
14 июля, 13:43
Адвокат призвала министерство внутренней безопасности и иммиграционные власти быть более прозрачными в публикации статистики, сколько преступников-иммигрантов было арестовано в нынешнем году. В то же время она подчеркнула, что многие американцы удивлены насильственными рейдами иммиграционных служб, арестами и избиениями иммигрантов, которые не имеют ничего общего с криминалом.
"Эти люди мирно жили в нашей стране десятилетиями. Однако Трамп никогда не обещал им предоставить законный путь для получения права остаться здесь. Большинство американцев просто не осознавали, что такая огромная часть нашего населения не имеет никакого легального статуса и не может его получить", - добавила Крюкова.
В инаугурационной речи 20 января Трамп призвал к прекращению нелегальной иммиграции и пригрозил массовыми депортациями. Он также объявил режим чрезвычайной ситуации для разрешения кризиса на границе с Мексикой.
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