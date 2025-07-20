https://ria.ru/20250720/yug-2030255662.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 20.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:29:00+03:00
2025-07-20T12:29:00+03:00
2025-07-20T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств, - говорится в сообщении.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действия группировки "Юг"