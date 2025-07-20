https://ria.ru/20250720/yug-2030255662.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 20.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:29:00+03:00

2025-07-20T12:29:00+03:00

2025-07-20T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств, - говорится в сообщении.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины