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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 20.07.2025 (обновлено: 12:34 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/yug-2030255662.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 20.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:29:00+03:00
2025-07-20T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств, - говорится в сообщении.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ и украинский танк за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств, - говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Вчера, 08:41
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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