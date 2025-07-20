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В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 20.07.2025

В Харьковской области прогремел взрыв

На севере Харьковской области прогремел взрыв, сообщило издание "Общественное. Харьков" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:17:00+03:00

2025-07-20T10:17:00+03:00

2025-07-20T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На севере Харьковской области прогремел взрыв, сообщило издание "Общественное. Харьков" в Telegram-канале."Взрыв прогремел в Чугуевской общине", — отмечается в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в этом регионе звучит более двух часов. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины