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В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 20.07.2025 (обновлено: 12:32 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vzryv-2030243331.html
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 20.07.2025
В Харьковской области прогремел взрыв
На севере Харьковской области прогремел взрыв, сообщило издание "Общественное. Харьков" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:17:00+03:00
2025-07-20T12:32:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На севере Харьковской области прогремел взрыв, сообщило издание "Общественное. Харьков" в Telegram-канале."Взрыв прогремел в Чугуевской общине", — отмечается в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в этом регионе звучит более двух часов. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На севере Харьковской области прогремел взрыв, сообщило издание "Общественное. Харьков" в Telegram-канале.
"Взрыв прогремел в Чугуевской общине", — отмечается в посте.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в этом регионе звучит более двух часов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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