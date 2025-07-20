https://ria.ru/20250720/vybory-2030285247.html
Выборы в Национальный совет Палестины пройдут до конца 2025 года
Выборы в Национальный совет Палестины пройдут до конца 2025 года - РИА Новости, 20.07.2025
Выборы в Национальный совет Палестины пройдут до конца 2025 года
Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение провести выборы в Национальный совет до конца 2025 года, они станут первыми с момента проведения первого... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:16:00+03:00
2025-07-20T17:16:00+03:00
2025-07-20T17:16:00+03:00
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение провести выборы в Национальный совет до конца 2025 года, они станут первыми с момента проведения первого собрания Нацсовета в Иерусалиме в 1964 году, сообщило палестинское агентство WAFA. "Решением главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса исполнительный комитет сформирует подготовительную комиссию для проведения необходимых мероприятий по проведению выборов в Национальный совет. Комитет возглавит спикер Палестинского национального совета Раухи Фаттух", - отметило агентство. Точная дата выборов будет определена решением председателя исполнительного комитета - Махмуда Аббаса. Требования к членству в Нацсовете, куда входят члены Организации освобождения Палестины (ООП - ред.), включают приверженность программе ООП и её обязательствам по исполнению резолюций ООН и других международных решений. Согласно решению Аббаса, палестинский национальный совет будет состоять из 350 членов, две трети которых будут представлять палестинские территории, а другая треть — тех, кто находится за рубежом и представляет диаспору.
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в мире, палестина, иерусалим, махмуд аббас, организация освобождения палестины, оон
В мире, Палестина, Иерусалим, Махмуд Аббас, Организация освобождения Палестины, ООН
Выборы в Национальный совет Палестины пройдут до конца 2025 года
Президент Палестины Махмуд Аббас: выборы в Нацсовет пройдут до конца 2025 года