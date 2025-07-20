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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 20.07.2025
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:37:00+03:00
2025-07-20T21:37:00+03:00
2025-07-20T21:37:00+03:00
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донецкая народная республика
куйбышевский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мирный житель пострадал сегодня из-за киевской агрессии. В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские войска совершили две вооруженных атаки с применением ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html
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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина
Пушилин: мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ