https://ria.ru/20250720/vsu-2030311202.html

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 20.07.2025

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:37:00+03:00

2025-07-20T21:37:00+03:00

2025-07-20T21:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

денис пушилин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мирный житель пострадал сегодня из-за киевской агрессии. В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские войска совершили две вооруженных атаки с применением ударных БПЛА.

https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, вооруженные силы украины