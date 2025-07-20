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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/vsu-2030311202.html
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 20.07.2025
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:37:00+03:00
2025-07-20T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мирный житель пострадал сегодня из-за киевской агрессии. В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские войска совершили две вооруженных атаки с применением ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина

Пушилин: мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мирный житель пострадал сегодня из-за киевской агрессии. В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинские войска совершили две вооруженных атаки с применением ударных БПЛА.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
Вчера, 20:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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