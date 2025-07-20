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ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин
ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.07.2025
ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин
Подразделения российских войск продвигаются вперед в районе недавно освобожденной Зеленой Долины в Донецкой Народной Республике, несмотря на переброску туда... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:14:00+03:00
2025-07-20T21:14:00+03:00
2025-07-20T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются вперед в районе недавно освобожденной Зеленой Долины в Донецкой Народной Республике, несмотря на переброску туда резервов ВСУ и попытки контратак, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление, противник контратакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зелёная Долина. Здесь несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои, контратаки противника также в районе Карповки и Редкодуба, также в районе Нового Мира", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что на красноармейском направлении идут ожесточенные бои в районе важного для логистики ВСУ Удачного. "Целеустремленность наших подразделений абсолютно понятна, но логичным является то, что противник также цепляется за такие важные логистические узлы и развязки, как вышеперечисленный населенный пункт", - добавил глава ДНР.
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин
Пушилин: российские войска продвинулись вперед в районе Зеленой Долины