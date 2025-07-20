https://ria.ru/20250720/vsu-2030309523.html

ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин

ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.07.2025

ВС России продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, заявил Пушилин

Подразделения российских войск продвигаются вперед в районе недавно освобожденной Зеленой Долины в Донецкой Народной Республике, несмотря на переброску туда... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:14:00+03:00

2025-07-20T21:14:00+03:00

2025-07-20T21:14:00+03:00

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безопасность

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются вперед в районе недавно освобожденной Зеленой Долины в Донецкой Народной Республике, несмотря на переброску туда резервов ВСУ и попытки контратак, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление, противник контратакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зелёная Долина. Здесь несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои, контратаки противника также в районе Карповки и Редкодуба, также в районе Нового Мира", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что на красноармейском направлении идут ожесточенные бои в районе важного для логистики ВСУ Удачного. "Целеустремленность наших подразделений абсолютно понятна, но логичным является то, что противник также цепляется за такие важные логистические узлы и развязки, как вышеперечисленный населенный пункт", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html

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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия