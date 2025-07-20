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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 20.07.2025
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20:16 20.07.2025 (обновлено: 21:03 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vsu-2030304532.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 20.07.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ сопротивляются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:16:00+03:00
2025-07-20T21:03:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
вооруженные силы украины
часов яр
константиновка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ сопротивляются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Константиновское направление — одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населенных пункта — это Попов Яр и Петровка — и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова", — отметил он.По словам Пушилина, здесь важно нарушить логистику ВСУ."Конечно, логистику здесь целесообразно перерезать в районе Клеман-Быкского водохранилища. Поэтому абсолютно не случайно, что противник понимает последующие шаги и, конечно, старается удержать свои позиции", — уточнил глава ДНР.Он добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска также остаются горячими точками. Украинские войска там упираются, чтобы оттянуть освобождение российской армией Константиновки. Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
часов яр
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, часов яр, константиновка
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Константиновка
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении

Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ сопротивляются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Константиновское направление — одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населенных пункта — это Попов Яр и Петровка — и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова", — отметил он.
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По словам Пушилина, здесь важно нарушить логистику ВСУ.
"Конечно, логистику здесь целесообразно перерезать в районе Клеман-Быкского водохранилища. Поэтому абсолютно не случайно, что противник понимает последующие шаги и, конечно, старается удержать свои позиции", — уточнил глава ДНР.
Он добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска также остаются горячими точками. Украинские войска там упираются, чтобы оттянуть освобождение российской армией Константиновки.
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрКонстантиновка
 
 
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