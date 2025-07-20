https://ria.ru/20250720/vsu-2030304532.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 20.07.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ сопротивляются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:16:00+03:00

2025-07-20T20:16:00+03:00

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донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

денис пушилин

вооруженные силы украины

часов яр

константиновка

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, но ВСУ сопротивляются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Константиновское направление — одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населенных пункта — это Попов Яр и Петровка — и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова", — отметил он.По словам Пушилина, здесь важно нарушить логистику ВСУ."Конечно, логистику здесь целесообразно перерезать в районе Клеман-Быкского водохранилища. Поэтому абсолютно не случайно, что противник понимает последующие шаги и, конечно, старается удержать свои позиции", — уточнил глава ДНР.Он добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска также остаются горячими точками. Украинские войска там упираются, чтобы оттянуть освобождение российской армией Константиновки. Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, часов яр, константиновка