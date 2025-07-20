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Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке - РИА Новости, 20.07.2025
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
Волонтеры Молодежки Народного фронта закрывали тепловой контур и разбирали завалы в квартирах в Донецке после удара ракеты HIMARS по городу, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:45:00+03:00
2025-07-20T15:45:00+03:00
2025-07-20T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта закрывали тепловой контур и разбирали завалы в квартирах в Донецке после удара ракеты HIMARS по городу, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Наша группа быстрого реагирования приехала на место обстрела. Сюда прилетели ракеты HIMARS. Очень много разрушений. У людей в жилом доме посыпался тепловой контур, ребята его уже закрывают. И сейчас будем разбирать завалы и убирать улицу", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в ДНР Никита Черепин. В организации отметили, что волонтеры обнаружили на месте удара воронку и характерные для HIMARS желтые осколки. Серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, расположенный через дорогу от республиканского травматологического центра, уточняется в сообщении.
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
Молодежка Народного фронта разбирала завалы после удара HIMARS по Донецку