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Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке - РИА Новости, 20.07.2025
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15:45 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/vsu-2030274819.html
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке - РИА Новости, 20.07.2025
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке
Волонтеры Молодежки Народного фронта закрывали тепловой контур и разбирали завалы в квартирах в Донецке после удара ракеты HIMARS по городу, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:45:00+03:00
2025-07-20T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта закрывали тепловой контур и разбирали завалы в квартирах в Донецке после удара ракеты HIMARS по городу, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Наша группа быстрого реагирования приехала на место обстрела. Сюда прилетели ракеты HIMARS. Очень много разрушений. У людей в жилом доме посыпался тепловой контур, ребята его уже закрывают. И сейчас будем разбирать завалы и убирать улицу", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в ДНР Никита Черепин. В организации отметили, что волонтеры обнаружили на месте удара воронку и характерные для HIMARS желтые осколки. Серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, расположенный через дорогу от республиканского травматологического центра, уточняется в сообщении.
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Волонтеры Молодежки Народного фронта разбирали завалы в квартирах в Донецке

Молодежка Народного фронта разбирала завалы после удара HIMARS по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта закрывали тепловой контур и разбирали завалы в квартирах в Донецке после удара ракеты HIMARS по городу, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Наша группа быстрого реагирования приехала на место обстрела. Сюда прилетели ракеты HIMARS. Очень много разрушений. У людей в жилом доме посыпался тепловой контур, ребята его уже закрывают. И сейчас будем разбирать завалы и убирать улицу", - приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в ДНР Никита Черепин.
В организации отметили, что волонтеры обнаружили на месте удара воронку и характерные для HIMARS желтые осколки.
Серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, расположенный через дорогу от республиканского травматологического центра, уточняется в сообщении.
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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