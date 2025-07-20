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Житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:25:00+03:00
2025-07-20T15:25:00+03:00
2025-07-20T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у неё баротравму и сотрясение головного мозга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Отмечается, что необходимая помощь оказана, лечение пострадавшая продолжит амбулаторно.Кроме того, в одной квартире многоквартирного дома повреждена балконная панель, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250720/yug-2030255662.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино
Житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гладков: житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ