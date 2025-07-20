ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками более 120 раз территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 55 боеприпасов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из которых 26 дронов сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, предприятии, спецтехнике, коммерческом объекте, нежилом здании и 14 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 13 беспилотников, 3 из которых сбиты… В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 12 беспилотников, в Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атакам 2 дронов. В Валуйском округе три хутора атакованы по одному БПЛА, в Волоконовском районе совершены атаки 2 беспилотников, уточнил губернатор.
"Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Коровино, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Мухин подверглись 3 обстрелам с применением 5 боеприпасов и атакам 18 беспилотниками", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.