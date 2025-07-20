https://ria.ru/20250720/vsu-2030238373.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки - РИА Новости, 20.07.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками более 120 раз территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:18:00+03:00

2025-07-20T09:18:00+03:00

2025-07-20T09:33:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками более 120 раз территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 55 боеприпасов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из которых 26 дронов сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, предприятии, спецтехнике, коммерческом объекте, нежилом здании и 14 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 13 беспилотников, 3 из которых сбиты… В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 12 беспилотников, в Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атакам 2 дронов. В Валуйском округе три хутора атакованы по одному БПЛА, в Волоконовском районе совершены атаки 2 беспилотников, уточнил губернатор. "Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Коровино, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Мухин подверглись 3 обстрелам с применением 5 боеприпасов и атакам 18 беспилотниками", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022158869.html

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html

белгородская область

белгородский район

корочанский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, корочанский район, вячеслав гладков