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ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 20.07.2025
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк
Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасные предметы с двух беспилотников на Донецк, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:50:00+03:00
2025-07-20T07:50:00+03:00
2025-07-20T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасные предметы с двух беспилотников на Донецк, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 00.10 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 00.40 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html
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донецк, украина, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк в ночь на воскресение