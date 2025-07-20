https://ria.ru/20250720/vsu-2030231190.html

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 20.07.2025

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Донецк

Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасные предметы с двух беспилотников на Донецк, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:50:00+03:00

2025-07-20T07:50:00+03:00

2025-07-20T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасные предметы с двух беспилотников на Донецк, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 00.10 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 00.40 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район