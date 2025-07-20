https://ria.ru/20250720/vsu-2030228292.html

Оператор БПЛА рассказал о потерях ВСУ в технике в ДНР

Оператор БПЛА рассказал о потерях ВСУ в технике в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025

Оператор БПЛА рассказал о потерях ВСУ в технике в ДНР

Бойцы ВС России с помощью дронов уничтожили около 16 единиц техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:33:00+03:00

2025-07-20T06:33:00+03:00

2025-07-20T08:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Бойцы ВС России с помощью дронов уничтожили около 16 единиц техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". "При первом вылете обнаружили пикап, ехал с РЭБ, чуть мешался, попали рядом под колесо, но у него вырвало передний мост - и пикап остался на месте. И после этого пикапа там уничтожено в районе 15 единиц техники" , - сообщил агентству боец. Оператор БПЛА уточнил, что среди техники были еще пикапы, грузовики, привезенные ВСУ экскаваторы, а также американский бронеавтомобиль Humvee.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030101353.html

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Боец с позывным "Ростов" об уничтожении техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР Российские бойцы дронам уничтожили около 16 единиц техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведбата Южного военного округа с позывным "Ростов". 2025-07-20T06:33 true PT0M51S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф