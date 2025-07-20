https://ria.ru/20250720/vsu-2030225859.html

Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец

Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 20.07.2025

Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец

Украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости проживавший по соседству погибших беженец Сергей Малый. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:31:00+03:00

2025-07-20T05:31:00+03:00

2025-07-20T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости проживавший по соседству погибших беженец Сергей Малый. "Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе - и загорелся дом. Там места не было - они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись", - сказал агентству Малый. Ранее в Дзержинске ВСУ регулярно и намеренно атаковали мирных жителей, отметил беженец. Его дом также почти полностью разрушили прицельными атаками украинских дронов, добавил Малый. По его словам, украинские военные занимались этим из-за ощущения безнаказанности. "Им по барабану. Это как компьютерная игра: кнопочку нажал - и все, тебе ничего за это не будет. Они нас называют ждунами, сепаратистами все время", - подчеркнул беженец. Дзержинск (в 2016 году был переименован киевским режимом в Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html

https://ria.ru/20250504/dzerzhinsk-2014835006.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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Украинский дрон-камикадзе целенаправленно убил мать и сына в Дзержинске в ДНР "Им по барабану. Это как компьютерная игра". Украинский дрон-камикадзе целенаправленно убил мать и сына в их доме в Дзержинске в ДНР, рассказал РИА Новости проживавший по соседству с погибшими беженец Сергей Малый. 2025-07-20T05:31 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)