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Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 20.07.2025 (обновлено: 08:20 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vsu-2030225859.html
Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец
Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 20.07.2025
Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец
Украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости проживавший по соседству погибших беженец Сергей Малый. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:31:00+03:00
2025-07-20T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости проживавший по соседству погибших беженец Сергей Малый. "Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе - и загорелся дом. Там места не было - они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись", - сказал агентству Малый. Ранее в Дзержинске ВСУ регулярно и намеренно атаковали мирных жителей, отметил беженец. Его дом также почти полностью разрушили прицельными атаками украинских дронов, добавил Малый. По его словам, украинские военные занимались этим из-за ощущения безнаказанности. "Им по барабану. Это как компьютерная игра: кнопочку нажал - и все, тебе ничего за это не будет. Они нас называют ждунами, сепаратистами все время", - подчеркнул беженец. Дзержинск (в 2016 году был переименован киевским режимом в Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html
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Украинский дрон-камикадзе целенаправленно убил мать и сына в Дзержинске в ДНР
"Им по барабану. Это как компьютерная игра". Украинский дрон-камикадзе целенаправленно убил мать и сына в их доме в Дзержинске в ДНР, рассказал РИА Новости проживавший по соседству с погибшими беженец Сергей Малый.
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске, рассказал беженец

Беженец Малый: украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости проживавший по соседству погибших беженец Сергей Малый.
"Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе - и загорелся дом. Там места не было - они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись", - сказал агентству Малый.
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Ранее в Дзержинске ВСУ регулярно и намеренно атаковали мирных жителей, отметил беженец. Его дом также почти полностью разрушили прицельными атаками украинских дронов, добавил Малый. По его словам, украинские военные занимались этим из-за ощущения безнаказанности.
"Им по барабану. Это как компьютерная игра: кнопочку нажал - и все, тебе ничего за это не будет. Они нас называют ждунами, сепаратистами все время", - подчеркнул беженец.
Дзержинск (в 2016 году был переименован киевским режимом в Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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