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ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины
ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 20.07.2025
ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:33:00+03:00
2025-07-20T12:33:00+03:00
2025-07-20T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России в воскресенье. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины
ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины и цеху сборки БПЛА