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ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины

ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 20.07.2025

ВС России поразили объект топливной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:33:00+03:00

2025-07-20T12:33:00+03:00

2025-07-20T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России в воскресенье. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины