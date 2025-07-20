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Врач предупредила об опасности солнечных ожогов у детей

Врач предупредила об опасности солнечных ожогов у детей - РИА Новости, 20.07.2025

Врач предупредила об опасности солнечных ожогов у детей

Солнечные ожоги у детей могут приводить к нарушению пигментации кожи, возникновению бактериальной или грибковой инфекции, развитию невусов, которые могут... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:22:00+03:00

2025-07-20T03:22:00+03:00

2025-07-20T03:22:00+03:00

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Солнечные ожоги у детей могут приводить к нарушению пигментации кожи, возникновению бактериальной или грибковой инфекции, развитию невусов, которые могут переродиться в меланому, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Пироговского Университета Ольга Тарасова. Врач уточнила, что солнечный ожог - это повреждение наружных слоев кожи под воздействием УФ-лучей. "Если малыш долго находится на палящем солнце, инфракрасное излучение привод к перегреванию, тепловому удару. Чтобы термические поражения наступили у ребенка, нужно всего лишь пять-десять минут", - рассказала Тарасова. Она пояснила, что привести к возникновению солнечных ожогов может время года и суток: летом, например, солнечная активность выше, а солнце наиболее агрессивно с 11 и до 16 часов. Также значимым фактором является географическое расположение местности - чем больше над уровнем моря, тем агрессивнее солнечные лучи. Помимо того, на появление ожога влияет отражательная способность ландшафта местности. Так, песок отражает 17% солнечного света, а вода – 20%. Врач также отметила фототип кожи как фактор, влияющий на возникновение ожогов. По ее словам, у голубоглазого малыша риск обгореть намного выше, чем у смуглого ребенка. Также важным фактором является возраст и физиологические особенности кожи. Так, чем младше ребенок, тем риск получения ожога увеличивается. Еще у детей до пяти лет кожа очень нежная, а ее защитные функции еще слабо выражены. "Чем чреваты солнечные ожоги в детстве: нарушение пигментации кожи ребенка, присоединение бактериальной или грибковой инфекции, аллергия на солнце, развитие невусов, которые могут переродиться в злокачественное новообразование - меланому", - рассказала врач. Признаки солнечного ожога становятся заметны только через несколько часов, сообщила специалист. Первый симптом – это покраснение кожных покров, кожа становится сухая, горячая на ощупь, болезненная. Также среди признаков - подъем температуры тела, озноб, затем вялость, апатия, что характерно для первой стадии солнечного ожога, малышу станет лучше чрез несколько дней. "Ожог второй степени протекает тяжелее: все, что характерно для первой стадии, плюс развитие везикул и папул, отечность конечностей. При ожогах третьей и четвертой степеней нужно незамедлительно обратиться к медикам, так как возможно потерять ребенка", - уточнила Тарасова. Врач рекомендовала родителям при солнечном ожоге у ребенка визуально оценить поражение кожи, переместить его в тень, обеспечить обильное питье. Если ребенку меньше одного года, необходимо вызвать "скорую помощь". Для детей старше вызов медиков обязателен, когда площадь ожога велика, есть признаки ожога второй-четвертой степеней. Она пояснила, что ребенок должен находится в кровати с приподнятым головным концом, его нужно раздеть, а также можно обрызгать кожу водой комнатной температуры. "При подъеме температуры тела свыше 38 градусов, следует дать жаропонижающее средство; не нужно мазать кожу жирным кремом, маслом, сметаной; можно использовать противовоспалительные средства: "Бепантен" или "Пантенол". Универсального средства от солнечных ожогов не существует. Все средства могут лишь временно облегчить состояние малыша. Излечение будет проходить самопроизвольно", - пояснила Тарасова. Она рассказала, что в качестве профилактики возникновения солнечных ожогов детям до шести месяцев жизни не стоит вообще пребывать на открытом солнце, малыш должен находится под зонтиком или тентом. После полугода необходимо ограничивать время нахождения на солнце в зависимости от типа кожи. Еще нужно учитывать время суток, гулять с 8 и до 11 утра и после 16 часов, использовать средства защиты от УФ-излучения. Также необходимо помнить о возможности ожога глаз ребенка, следует используйте панаму. "Для детей до шести месяцев рекомендуется использовать только физические методы защиты от солнца: одежда, головной убор, нахождение в тени. Использование солнцезащитных кремов, санскринов, допускается только в случае крайней необходимости и на ограниченные участки кожи - ручки и лицо", - сообщила врач. По ее словам, с шести месяцев до трех лет применяются только санскрины на физических фильтрах - оксид цинка и диоксид титана, не нано-формы, спреи использовать не рекомендуется. С трех лет до подросткового возраста можно брать детские санскрины как на химических, так и на физических фильтрах. Специалист рассказала, что гулять с грудничками в жару можно, но только при соблюдении некоторых рекомендаций. Так, на прогулку выходить необходимо до 10-11 утра и после 16-17 часов, когда солнечная активность снижается. В это время воздух свежее, а риск перегрева минимален. Она рекомендовала гулять в тихих, тенистых местах, например в парках или скверах с большим количеством деревьев. "Одежда должна быть легкая, свободная и изготовленная из натуральных дышащих тканей, таких как хлопок или лен. Важно не перекутать ребенка. Головной убор - легкий чепчик или панамка для защиты от солнца, даже если малыш находится в тени коляски", - пояснила Тарасова. Врач подчеркнула, что во время прогулки нужно чаще предлагать ребенку питье, но не соки или сладкие напитки, а кипяченую или бутилированную воду, даже если малыш не просит пить.

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